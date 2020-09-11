تنافسية رقمية

مال وأعمال

يشهد العالم حاليا ثورة تقنية من شأنها أن تدمج الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي في حياتنا اليومية. ولا شك بأن أمر كهذا سيؤثر على كل صناعة وكل اقتصاد في جميع أنحاء العالم، حتى تصبح ثروة دول العالم المستقبلية تقاس من خلال القدرة على التأقلم مع هذه التغيرات والتنافس في مجالات التقنية المختلفة، فضلا عن تأثيرها أيضا على موقع الدول الجيوسياسي. وقد أصدر المنتدي الاقتصادي العالمي تقرير من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، والذي كشف عن مدى اقبال البلدان على تطوير قدرتها التنافسية الرقمية في السنوات الـ3 الماضية. ويكشف التقرير أنه داخل مجموعة الـ20، جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول من بين دول الـ20 الأكثر نهوضا بقدرتها التنافسية الرقمية، لتتبعها بعد ذلك فرنسا ومن ثم اندونيسيا. كما يشير التقرير الى أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين، حيث يظهر أن الصين قد نهضت بقدرتها التنافسية الرقمية بشكل كبير، في حين تراجعت الولايات المتحدة خلال نفس الفترة الزمنية، ويعود ذلك الى انخفاض جاذبية المواهب الدولية. ويحلل تقرير «متخصص» قدرة الدول على التنافسية الرقمية من خلال ما يظهر في نظامها البيئي الرقمي وأسلوبها. وبحسب ما يذكره التقرير، تتشارك الدول التي حققت أعلى مستويات تقدم في التنافسية الرقمية بعدد من الممارسات، من بينها الاستثمار في المواهب وتسهيل الابتكار وريادة الأعمال للشركات، واتباع خطط شاملة وسريعة التنفيذ تعتمد رؤية طويلة المدى.