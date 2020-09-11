استقرار أسعار النفط وتصاعد المخاوف من آفاق الطلب

مال وأعمال

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط بعد أن انخفضت في وقت سابق اذ ما زالت آفاق الطلب تغلفها الضبابية بفعل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول وفي الوقت الذي كشفت فيه بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع في الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات أو ما يعادل 0.1 % الى 38.01 دولار للبرميل بعد أن زادت 3.5% اول من أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو ما يعادل 0.05 % الى 40.81 دولاراً للبرميل بعد أن صعدت 2.5 %.

وقال البنك في اشارة الى عمليات التوقف المنتظمة المقررة في مجمعات تكرير النفط موسم صيانة المصافي والنهج الحذر من شركات التكرير يجب أن يبقيان الطلب على النفط الخام ضعيفا.

كما أضاف ايه. ان. زد أن واردات الصين ستستقر على الأرجح اذ تبلغ شركات التكرير المستقلة الحد الأقصى لحصصها من واردات النفط الخام.

وبينما ترتفع حالات الاصابة بفيروس كورونا في عدة ولايات أميركية، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في البلاد ارتفعت ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر أيلول وذلك مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض 1.4 مليون برميل.

هذا وخفضت الادارة بالفعل توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 210 آلاف برميل يوميا الى 8.32 ملايين برميل يوميا.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون البنزين.

وزاد مخزون الخام ثلاثة ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر الى حوالي 504.1 ملايين برميل، بينما توقع المحللون انخفاضه 1.4 مليون برميل.

ونمت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.6 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأفادت بيانات معهد البترول بانخفاض استهلاك الخام بمصافي التكرير 888 ألف برميل يوميا.

وهبطت مخزونات البنزين 6.9 ملايين برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 2.4 مليون برميل. وبحسب الأرقام، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 557 ألف برميل.

ونمت واردات الولايات المتحدة من الخام 591 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.

