تنامي خزانات نفط عائمة في البحر

مال وأعمال

يقود تعثر التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس كورونا الى تنامي مخزونات النفط من جديد ما يدفع تجار السلع الأولية، مثل شركة ترافيجورا، لحجز ناقلات من أجل تخزين الملايين من براميل النفط الخام والوقود المكرر في البحر مجددا.

يتزامن استخدام ما يعرف بالتخزين العائم على متن الناقلات مع اقتراب مواقع التخزين التقليدية على البر من سعتها القصوى بسبب امدادات تفوق الطلب.

وأفادت مصادر في قطاع التجارة وبيانات شحن أن ترافيجورا استأجرت 5 على الأقل من أكبر الناقلات والتي تستطيع كل منها تخزين مليوني برميل من النفط.

وصنع عدد من هذه الناقلات حديثا ومن المقرر أن تخزن زيت الغاز والديزل، اللذين تعد الكميات غير المبيعة منهما كبيرة جدا بعد تعاف متواضع فحسب في منتصف الصيف.

يأتي تعزيز المخزونات رغم خفض منتجين رئيسيين للنفط، مثل السعودية وروسيا، انتاجهم بشدة ومع كبح مصافي التكرير عملياتها في الشهور الأخيرة نتيجة للتراجع غير المسبوق في الاستهلاك.

وحجز تجار كبار آخرون، من بينهم فيتول وليتاسكو وجلينكور، في الأيام القليلة الماضية ناقلات ضخمة لتخزين الديزل لمدد تصل الى 90 يوما، حسبما أفادت بيانات شحن ومتعاملون.

وقال مصدر بالسوق «السوق ضعيفة والرهان فيها على تراجع الأسعار والتخزين العائم يعود من جديد».

من جهته، أوضح مارتن راتس المحلل لدي مورغان ستانلي في مذكرة «من الواضح أن أساسيات السوق لا تتحسن بالسرعة المتوقعة، خاصة على صعيد الطلب».

