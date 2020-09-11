آمال التعافي الاقتصادي والتوصل إلى لقاح عززا مكاسب الأسهم العالمية

مال وأعمال

اشار تقرير البنك الكويت الوطني الى ان الأسواق الأسهم العالمية شهدت شهرا آخر من المكاسب في أغسطس على خلفية التفاؤل بالتوصل للقاح ضد كوفيد-19 وآمال تعافي الاقتصاد العالمي وتعهد الاحتياطي الفيدرالي بادخال المزيد من التدابير التيسيرية على سياسته النقدية، هذا الى جانب الدعم الذي وفرته أسهم قطاع التكنولوجيا.

وجاءت الأسواق الأميركية في الصدارة بارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 7 %، فيما يعد أفضل أداء يشهده المؤشر خلال شهر أغسطس منذ عام 1984، ليستعيد بذلك مستويات أعلى من تلك التي سجلها قبل الجائحة، رغم المخاوف بشأن انفصال أداء الأسهم عن الظروف الاقتصادية التي ما زالت هشة.

كما تلقت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات دعما ملحوظا جراء توقعات الانتعاش، على الرغم من بقائها عند مستوى 0.69 %، والذي يعد أدنى مستوياتها التاريخية. وتأثر أداء الدولار سلبا بالمناخ الاستثماري المصحوب بالمخاطر اضافة الى السياسة النقدية التيسيرية، اذ وصل الوزن الترجيحي لمؤشر الدولار الى أدنى مستوياته المسجلة منذ عامين.

آمال التعافي الاقتصادي

ساهمت بعض البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة، الى جانب الانخفاض المطرد في عدد حالات الاصابة بالفيروس خلال شهر أغسطس، في تعزيز آمال تعافي الاقتصادي الأميركي وذلك على الرغم من استمرار المخاوف المحيطة بضعف أوضاع سوق العمل والافتقار الى حوافز مالية جديدة. وتم تعديل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني من عام 2020 ورفعه هامشيا، الا أنه ما يزال متراجعا بمعدل تاريخي بلغت نسبته 31.7 % نتيجة لضعف الاستهلاك الخاص (-34.1 %) والاستثمار (-28.9 %).

ويشير اجماع الآراء ضمن المسوحات الى تسجيل انتعاش اقتصادي بمعدلات نمو قياسية بنسبة 20-30 % في الربع الثالث، الا أن المسار يصبح أقل وضوحا بعد تلك الفترة.

وفي ذات الوقت، طرأ تحول بسيط وان كان في غاية الأهمية على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، اذ أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول أن البنك سيستبدل المستوى المستهدف حاليا للتضخم البالغ 2 % بآخر يستهدف تحقيق نفس المعدل في المتوسط ضمن مدى زمني.

وتؤكد تلك الخطوة عزم الاحتياطي الفيدرالي الابقاء على السياسة النقدية التيسيرية لفترة طويلة، وعلى الرغم من وصول معدل التضخم بالفعل الى ما دون المستويات المستهدفة، الا أنه لا يتوقع أن يؤثر ذلك كثيرا على قراراته على المدى القريب.

وتتمثل احدى الانتقادات الموجهة لتلك التغييرات أن المستوى «المتوسط» المستهدف قد يصعب تفسيره، مما قد يؤدي الى الارتباك بالرغم من توفيرها لبعض المرونة. وفي اطار التعديلات الاخرى التي استحدثها الاحتياطي الفيدرالي، سيقوم في المستقبل باتخاذ التدابير لمعالجة نقص العمالة عن الحد الأقصى عوضا عن تقييم «الانحرافات» عن الحد الأقصى، مما يشير الى التحيز نحو اتباع سياسات تيسيرية بمرور الوقت.

زخم انتعاش الاقتصاد

بعد الاداء الذي شهده الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو وتراجعه في الربع الثاني بنسبة 12.1 % على أساس ربع سنوي، فمن المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو انتعاشا قويا خلال فترة ما بعد الاغلاق ليرتفع بحوالي 8 % في الربع الثالث، الا أن التعافي مهدد بارتفاع حالات الاصابة بالفيروس في بعض الدول «الرئيسية» وخاصة اسبانيا وفرنسا، اذ شهدت اسبانيا فرض تدابير احترازية جديدة في مدريد وقيودا على السفر من دول أوروبية أخرى مما أضر بثقة الأعمال وموسم السياحة الصيفية.

