«المسعود» أول وكيل خليجي يحصل على شهادة «ضمان الحماية»

مال وأعمال

حازت شركة المسعود، الوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«انفينيتي» و«رينو» في امارة أبوظبي، على شهادة اعتماد «ضمان الحماية» من قبل «بيرو فيريتاس» الشركة العالمية في مجالات الاختبار والتفتيش واصدار شهادات الاعتماد، لتكون بذلك أول شركة في أبوظبي تنجح بالحصول على هذا الاعتماد العالمي في انجاز غير مسبوق على صعيد شركات السيارات على مستوى دول الخليج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات عرفان تانسل اننا نفخر بكوننا أول وكيل سيارات في أبوظبي ودول الخليج يحظى بشهادة اعتماد «ضمان الحماية»، بما يسهم في ابراز فعالية وكفاءة اجراءات الشركة وامتثالها لمعايير الصحة والسلامة والنظافة وضمان الجودة، كما يعزز ثقة العملاء بالتدابير الوقائية المتبعة في المسعود، مرسخا مكانتها الريادية في السوق الاماراتي». وأضاف تانسل ان هذا التقدير الكبير الذي يأتي تتويجا للعمل الدؤوب الذي يبذله فريق عملنا لضمان الامتثال لأفضل معايير السلامة العالمية. وتزامنا مع المتغيرات الحالية والوضع الجديد الذي نعيشه، تعكس هذه الشهادة استعدادنا الكامل لمواجهة أي تحديات واغتنام الفرص الجديدة لصالح عملائنا وموظفينا، كما تشكل حافزا لمواصلة مسيرتنا الريادية في كل خدماتنا وعملياتنا ومنتجاتنا في اطار رؤيتنا القائمة على أن نصبح «أفضل النخبة» في كل أعمالنا». من جانبه، قال نائب رئيس «مجموعة بيرو فيريتاس» في أبوظبي سفيان المصمودي ان التعاون مع المسعود للسيارات واسهامنا في المجهودات التي تبذلها الشركة في سبيل تعزيز تجربة العملاء والموظفين في كل مرافقها، وذلك من خلال تطبيق معايير «ضمان الحماية من بيرو فيريتاس»، التي تتضمن نهجا استباقيا في حماية صحة وسلامة العملاء والموظفين في امارة أبوظبي.

