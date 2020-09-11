9 ملايين دينار خسائر البورصة الأسبوعية

مال وأعمال

اختتمت البورصة تداولات الاسبوع على تراجع القيمة السوقية بنحو 9 ملايين دينار وبنسبة 0.03 في المئة لتصل إلى مستوى 30.765 مليار دينار بعد أن كانت 30.774 مليار دينار في إقفال الخميس 3 سبتمبر وذلك مع تواصل عمليات الضغوطات البيعية وتدوير الاسهم الصغيرة والمتوسطة ما ادى الى تباين في اداء المؤشرات.

وقد انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 0.5 في المئة وبـ29.4 نقطة لينخفض من 5865.11 نقطة في إقفالات الخميس 3 سبتمبر إلى 5835.72 نقطة في إقفالات أمس. وتراجع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع 0.02 في المئة إلى مستوى 5324.4 نقطة بانخفاض بلغ 1.5 نقطة مقارنة بـإقفاله في الأسبوع السابق عند مستوى 5325.95 نقطة، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.3 في المئة وبـ 55.67 نقطة ليرتفع من 4260.11 نقطة إلى 4315.78 نقطة، وزاد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 2.2 في المئة من 4257.31 نقطة إلى 4354.72 نقطة بارتفاع بلغ 97.4 نقطة.

وهبطت سيولة البورصة بشكل بسيط خلال الأسبوع بنسبة 7.9 في المئة من 188.1 مليون دينار إلى 173.24 مليون دينار، في حين ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 2.95 في المئة من 1.53 مليار سهم إلى 1.57 مليار سهم، وانخفضت الصفقات بنسبة 1.5 في المئة من 52 ألف صفقة إلى 51.2 ألف صفقة. وتراجعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 113 مليون دينار وبنسبة 0.5 في المئة من 22.73 مليار دينار إلى 22.61 مليار دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 105 ملايين دينار، لترتفع من 8.043 مليارات دينار إلى 8.148 مليارات دينار. ومن ناحية اخرى شهدت البورصة الامس الخميس ارتفاعا جماعيا في أخر جلساتها هذه الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 22.7 نقطة، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.5 في المئة وبـ 28.6 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيس بنحو 41 نقاط وبنسبة 0.95 في المئة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنحو 66.5 نقطة وبنسبة 1.5 في المئة.

وزادت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 165 مليون دينار وبنحو 0.53 في المئة من 30.6 مليار دينار في نهاية جلسة الأربعاء إلى 30.765 مليار دينار، وتم تداول 356.9 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 127 شركة عبر 10.4 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 36.6 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 9.7 في المئة مقارنة مع جلسة الأربعاء التي بلغت فيها 33.3 مليون دينار، ارتفعت أحجام التداول بنسبة 22.7 في المئة.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 2.36%، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات يتصدرها المواد الأساسية بانخفاض نسبته 0.38%.

وجاء سهم «المستثمرون» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير تجاوزت نسبته 33%، بينما تصدر سهم «أم القيوين» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 14.2%. وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.1 ملايين دينار مُرتفعاً بنحو 0.16%، فيما تصدر سهم «آن ديجيتال» نشاط الكميات بتداول قرابة 61 مليون سهم مُرتفعاً بنسبة 10.34%.

