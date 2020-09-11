«الأهلي المتحد»: 20 فائزاً في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد اول من امس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج إدخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ.

وأسفر عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم: إيمان عذيب راشد، وهشام طرخان، وأنعام عبدالوهاب العبيد، وفهد عبدالرحمن السميط، وإعتدال عبدالرزاق حسن، عادل يوسف السمحان، وموسى غلوم اليوسفي، ومحمد على المطيري، سكينة محمد حسين، على حسين عبدالرزاق، وخالد لافي العتيبي، وحسام سليم أغا، ومصطفى محمد سعيد، ولوثر بول إدوارد، وفهاد مبارك فهاد، وأحمد عبدالمحسن الحمود، وآمنة عبد الرحيم النماس، ومحمد جميل محمد، وكوثر عبدالله سيد، ولولوة جابر رمضان.

