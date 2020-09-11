«الوطني» دشَّن النسخة الجديدة من برنامجه التدريبي

مال وأعمال

دشن بنك الكويت الوطني النسخة الجديدة من برنامجه التدريبي لتأهيل الموظفين حديثي التخرج من الكوادر الوطنية «يلا وطني» وذلك بعد تطوير كبير شهده البرنامج خلال الفترة الماضية شمل تغييراً في المنهجية والتصميم حيث استحوذت المنصات الإلكترونية والأدوات التفاعليّة للتعليم عن بُعد الحيز الأكبر من طريقة عمل البرنامج، وذلك تماشياً مع التدابير التي تم اتخاذها أخيراً لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المتدربين.

وتم استقبال الدفعة الرابعة من متدربي عام 2020 والبالغ عددهم 23 متدرباً ومتدربة من الموظفين الجدد بهدف تأهيلهم للعمل في فروع البنك المختلفة.

وكان في استقبالهم مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان ومجموعة من قياديي البنك ومديري الفروع المحلية وكذلك مسؤولي التوظيف وإدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية للمجموعة.

وقال عماد العبلاني ان الوطني يعد أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي توظيفاً للعمالة الوطنية بنسبة تبلغ 71.2%، كما أن لدى البنك استراتيجيته الخاصة لجذب واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وتطوير مهارتهم من أجل إعداد قادة مؤهلين للمستقبل على أعلى مستوى». وأوضح أن «يلا وطني» يعد من أهم برامج التأهيل الوظيفي لحديثي التخرج من الكوادر الكويتية على مستوى القطاع الخاص في الكويت، حيث يهدف إلى تدريب الخريجين بشكل احترافي على مختلف جوانب العمل المصرفي وذلك بهدف تأهيلهم للعمل ضمن المنظومة الاحترافية التي يتمتع بها البنك. وأضاف أن بنك الكويت الوطني يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.

