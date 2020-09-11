سمو نائب الأمير هنأ طاجيكستان وكوريا بالأعياد الوطنية

أول النهار

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة. وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى المارشال كيم جونغ وون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الصديقة القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

