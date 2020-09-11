السفير الكندي: فخور بإنجاز المخترعة جنان الشهاب

أول النهار

التقى السفير لويس بيير إيموند، سفير كندا لدى الكويت بالمخترعة الكويتية جنان الشهاب، الحائزة على جائزتين وميدالية ذهبية في مسابقة الابتكار الدولية الخامسة في كندا، iCAN 2020.

كان السفير إيموند فخورًا جدًا للقاء الشهاب والتأكيد على إنجازاتها الإيجابية في هذه المسابقة الدولية.

وقال السفير إيموند إن هذا الإنجاز يعزز العلاقات المتينة القائمة بين الكويت وكندا.

وكان تم إعلان الشهاب كواحدة من الفائزين بالجوائز الكندية الخاصة التي قدمتها جمعية تورونتو الدولية للابتكار والمهارات المتقدمة، كما فازت بجائزة أفضل مخترعة من iCAN2020.

