الحجرف: العالم ممتن لجهود سمو الأمير في خدمة الإنسانية

أول النهار

أكد امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف ان منح سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب (قائد للعمل الانساني) تكريم مستحق وفخر لجميع ابناء الخليج العربي.

وقال د. في تصريح لتلفزيون الكويت ان الذكرى السادسة لهذا اللقب الاممي «ترسخ مفهوما دوليا منحت من خلاله الإنسانية لقبا عزيزا لصاحب السمو».

واضاف «باسمي واسم جميع منتسبي الأمانة العامة أعرب عن اسمى آيات التهنئة لصاحب السمو ولسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الشعب الكويتي المعطاء بهذه المناسبة».

واشار الى ان هذه المسيرة تعكس ما جبل عليه الشعب الكويتي الكريم من بذل وعطاء توج من خلال الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014 بمنح صاحب السمو لقب (قائد للعمل الإنساني) وتسمية الكويت (مركزا للعمل الإنساني).

وأكد الحجرف أنه لا يمكن اختزال كل ما أسسه صاحب السمو من «عقيدة راسخة أعطت للبذل والعطاء والمساعدة للانسان أينما كان وأينما وجد وأينما تعرض إلى أزمات سواء بالحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأمراض».

واضاف «اننا نجد الكويت دائما سباقة بتوجيهات وقيادة صاحب السمو الذي أعطاها هذه المكانة المميزة التي نفتخر بها نحن جميعا ليس فقط ككويتيين ولكن أيضا كخليجيين في هذا التكريم المستحق لقائد العمل الإنساني».

وقال «نستذكر جميعا ايضا أنه في قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون رقم 35 التي عقدت في دولة قطر تم تكريم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد من قبل اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس احتفاء بتكريم الأمم المتحدة لسموه فهو اعتزاز وافتخار لجميع أبناء الخليج بلا شك».وتابع «كما نستذكر ايضا التكريم الاستثنائي من قبل مجموعة البنك الدولي لصاحب السمو كرائد للعمل التنموي والذي منح لسموه خلال اجتماعات الربيع في مقر البنك الدولي في العاصمة الاميركية واشنطن في 12 ابريل 2019.

ولفت الى أن هذا التكريم «يتكامل مع تكريم الامم المتحدة للتعبير عن امتنان العالم وتقديره لجهود سموه المستمرة على اكثر من مجال وصعيد خدمة للانسانية ومساعدتها في مجالات التنمية المختلفة التي تحقق للانسان اينما كان الحياة الكريمة».

واضاف «باسمي وباسم منسوبي الأمانة العامة نرفع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى أن يكلأ سموه بعنايته وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية وأن يعيده سالما معافى مشافى ليستكمل هذه المسيرة البناءة»

