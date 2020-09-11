«عمار يا كويت» نظمت احتفالية بذكرى تسمية صاحب السمو قائداً للعمل الإنساني

أول النهار

نظمت حملة «عمار يا كويت» بالتعاون مع الفرق التطوعية ووزارة الداخلية واتحاد الجمعيات احتفالية الذكرى السادسة لتقلد سمو امير البلاد لقب قائد العمل الانساني برعاية وحضور الشيخة امل الحمود الصباح فى ساحة الأبراج حيث تم توزيع باج سمو الامير يحمل الذكرى السادسة والدعاء لسموه. وقالت الرئيس الفخري لحملة «عمار يا كويت» ورئيس جمعية شباب الكويت الشيخة امل الصباح في تصريح صحافي ان اقامة احتفالنا بمشاركة الجهات الحكومية والفرق التطوعية وعموم المواطنين ما هو الا احياء الذكرى السادسة لتكريم الأمم المتحدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني وذلك تقديرا لجهود سموه ودعمه المتواصل للعمليات الانسانية بالأمم المتحدة. واضافت ان هذه الذكرى مناسبة تفتخر بها الكويت وكل مواطن عربي لانها حدث فريد لم يحدث الا مرة واحدة منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة وذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الكويت وصاحب السمو في الجانب الإنساني على مستوى العالم، وقالت ان من واجبنا أن نحتفل ونسعد بهذا اللقب فهنيئا لسمو أمير البلاد هذا اللقب وهنيئا لكل الشعب الكويتي ونحن كلنا لهفة لقدوم قائدنا سالما معافى لأرض الوطن. من جهته، اكد رئيس مجلس ادارة حملة «عمار يا كويت» الاعلامي ناصر المهلهل ان تاريخ ? سبتمبر من كل عام سيظل مناسبة تاريخية ووطنية ملهمة للأجيال وشاهدة على إنسانية الكويت ووقوفها وأميرها وشعبها المعطاء إلى جانب المحتاجين والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم. واضاف باسم الفرق التطوعية نهنئ سمو امير البلاد تقديرا لجهوده وإسهاماته الكريمة ودعمه المتواصل للعمليات الإنسانية بالأمم المتحدة حيث إن تاريخ سموه حافل بالعديد من المواقف والمبادرات الإنسانية والتنموية التي رفعت مكانة الكويت في المحافل الدولية وجعلتها في صدارة المشهد الإنساني العالمي وأسهمت في تعزيز مكانتها السياسية الخارجية. وقال ان هذه المبادرة الأممية ستظل مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف علي صدر كل مواطن وهي مناسبة أتت بجهود سموه الكبيرة لجعل الكويت مركزا للعمل الإنساني.

