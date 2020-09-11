أمة 2020.. أونلاين

الأولى

ألقت جلسة مجلس الأمة أمس بظلالها على اجتماع لجنة تطبيق الاشتراطات الصحية نظرا لعدم حضور الوزراء المعنيين. وأشارت مصادر لـالنهار الى ان الاجتماع أرجأ العديد من القرارات الى الخميس المقبل، مؤكدة ان جدول الاعمال كان يتضمن بحث السماح بتداول الشيشة واقامة المخيمات واعادة فتح مراكز الترفيه وصالات العاب الأطفال بالاضافة الى دور السينما. وأوضحت ان اللجنة ستبحث الأسبوع المقبل ضوابط تنظيم الانتخابات البرلمانية مرجحة عدم السماح باقامة المقار الانتخابية او الندوات والاستعاضة عنها بوسائل الأونلاين.

من جانب آخر، أعادت البلدية افتتاح سوق الجمعة من جديد بعد أن أغلقته في المرة الاولى نتيجة تدافع وتزاحم المرتادين أمام البسطات.

وأكدت مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في بلدية العاصمة إيمان الكندري حسن التنظيم والترتيب داخل سوق الجمعة عقب افتتاحه أمس بشكل رسمي للجمهور، قائلة إن الإجراءات المتخذة وضعت حسب المطلوب لتطبيق مبدأ التباعد والحرص على إرتداء الكمامات علاوة على وجود الكاميرات الحرارية عند البوابات.

وبينت أن البلدية تراقب ما يتم داخل المطاعم والمقاهي واماكن بيع المواد الغذائية لاسيما الالتزام بالكمام.

من جانبه، قال مراقب البلدية في سوق الجمعة علي الكندري إن المراقبة مستمرة في العمل على عدم وجود اي تقاعس، مشيرا الى وجود مكتب خاص للبلدية في السوق لمتابعة سير العمل، ومؤكداً أن أصحاب البسطات ملتزمون بالاجراءات وهذا يدل على حسن التنظيم.

وذكر أنه تم الحرص على إدخال أعداد محددة في كل بلوك مع التعقيم المستمر لجميع اروقة السوق، مشيرا الى ان نظافة السوق ووضع استكرات التباعد تعكس حجم العمل الذي تم قبل وبعد إعادة الافتتاح.

