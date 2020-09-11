أنس وسعود.. «سوبر ثقة»

الأولى

هنأ سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ووزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي لنيلهما ثقة اعضاء مجلس الأمة امس ولما تميز به اداؤهما من كفاءة رفيعة خلال ردودهما على محاور الاستجوابين المقدمين لهما سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي ورفع رايته، وكان مجلس الأمة جدد امس الثقة بالوزيرين الصالح والحربي في جلسة خاصة للتصويت على طلبي طرح الثقة بهما. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة ان نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير التربية جاءت بعدم موافقة 29 نائبا على الطلب وموافقة 15 نائبا وامتناع 3 نواب، مضيفاً ان نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية جاءت بعدم موافقة 32 نائبا على الطلب وموافقة 16 نائباً.

وأكد الغانم انه سيتم التعامل مع بعض الاساءات التي حدثت في الجلسة وفق اللائحة وسيتم شطبها.

وذكر الغانم تعرفون ان هذا موسم انتخابات ولاحظت ان البعض من المرشحين او النواب او غيرهم يتحدثون عن سيناريوهات معينة ويبنون عليها احكاما وتحليلات ما انزل الله بها من سلطان، وهذه الأمور كلها غير صحيحة.

واستطرد الغانم قائلاً: هذه هي الديمقراطية بايجابياتها وسلبياتها تحكم وفق الدستور واللائحة والاجراءات المتبعة سواء دستورياً او لائحياً او قانونياً.

من جهة اخرى، قال الغانم ان جلسة يوم الثلاثاء المقبل جلسة عادية ومدرج على جدول اعمالها استجوابان لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اضافة الى مجموعة من القوانين.

وبشأن موعد فض دور الانعقاد ذكر الغانم انه سيكون على تشاور مستمر مع سمو رئيس مجلس الوزراء لتحديد موعد فض دور الانعقاد وفقا لظروف المجلس الحالية.

بدوره قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ان حصوله على تجديد الثقة لا شأن له بالاعفاء او التنصل من المسؤولية مؤكدا انه زاد من عبء المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

وأضاف بدأنا فصلا جديدا من التحدي الكبير نواجه فيه مهمات جساما ونتعهد بالاستمرار بالعمل سائلا الله العلي القدير ان يمده بعونه وقوته لتحقيق ما يصبو اليه في الارتقاء بالتعليم.

وجدد التأكيد على تأصيل العمل الديمقراطي الصحيح قائلا لم نكن في معركة حتى وان اختلفنا في الرأي وتبقى هذه هي الممارسة الديمقراطية الصحيحة.

من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح الحرص على الالتزام التام بتطبيق القانون وحماية امن المواطن وخصوصيته.

ورد الوزير الصالح اثناء المناقشة على مداخلة للنائب عادل الدمخي المؤيد لطرح الثقة فيه قائلاً: ان الظرف الذي استلمته فيه تفريغ للمحادثة بين صباح جابر المبارك وطلال الصقر وقصاصات وخارطة الطريق عن الصندوق الماليزي ولا يوجد فلاش ميموري يتعلق بالتنصت واقسم بالله على ذلك.

وأضاف الصالح: ان الملف وصلنا في فبراير وشكلنا لجان تحقيق وأحلناه الى النيابة بالتزامن مع ازمة كورونا مؤكدا ان الكلام عن سجن واخفاء أشخاص كلام مرسل والكل يذهب الى النيابة، والتحقيق مع المتهم يكون بحد اقصى أربعة أيام وليس سبعة كما قال الدمخي والموضوع الآن في عهدة النيابة.

وتحدث النائب راكان النصف معارضاً لطرح الثقة بالوزير الصالح قائلاً: محشوم يا بو ناصر مو أنت اللي تنتل للباب الشرجي، مضيفاً ان الاستجواب تم تقديمه على مواضيع لم تكن في عهد الوزير الصالح.

وقال النصف: ان الوزير قدم الملفات الى النيابة قبل تقديم الاستجواب اليه وشكل لجنة تحقيق، مضيفا ان الملفات التي تم اتلافها قد تمت اعادتها والموظف الذي قام بذلك منقول الى الأمن الجنائي. وأضاف النصف: ان الوزير انس الصالح رجل صالح ومن اطلق مصطلح الدولة العميقة هم الذين في تركيا.

من جهته، تساءل النائب خالد الشطي المعارض لطرح الثقة بالصالح: لماذا تثيرون هذه الملفات الآن في عهد الوزير الصالح مع انها تمت في عهد الوزير السابق، مضيفا ان الدولة العميقة هي وراء الاستجواب ووراء الحسابات الوهمية التي تثير الفتنة في الكويت.

وأكد الشطي ان الدولة العميقة وصبيانها هم الذين لا يريدون وزيرا شعبيا مثل الصالح ان يكون في منصبه لانه يطبق القانون، مضيفا: ان هناك نائبا استولى على 80 مليون دينار قيمة أسهم في شركة الاستثمار من الحكومة وهو منزعج من الصالح.

وتحدث النائب محمد المطير مؤيداً لطرح الثقة بالوزير الصالح قائلا: ان كل الشعب الكويتي اليوم عيونهم على مواقف النواب تجاه وزير الداخلية، مضيفاً: ان الوزير الصالح يعرف انني وعائلتي وقفنا معه في بداية حياته السياسية ولكن الان تغير ولم يعد انس الذي نعرفه.

ومن جهته، قال النائب عادل الدمخي الذي تحدث مؤيداً لطرح الثقة: ان الوزير الصالح يتناقض في اقواله فمرة يقول انه لم يتسلم إلا اوراقا ومرة يقول انه استلم فلاش ميموري للتنصت، مضيفا: ان هذا يعتبر تهربا من الوزير تجاه مسؤولياته امام نواب الأمة.

وبالانتقال الى مناقشة طرح الثقة بوزير التربية الحربي، تحدث النائب خلف دميثير معارضاً لطرح الثقة قائلا: خلال مسيرتي الطويلة رأيت العجب العجاب واليوم أرى طحالب عالقة في مياه آسنة يعيشون على الفتن ويرون انفسهم رموزا سياسية وهم واهمون.