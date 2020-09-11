علاوة «التخصص النادر» للمعلمين الكويتيين والخليجيين

الأولى

اعلنت وزارة التربية عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي علاوة التخصص النادر عن العام الدراسي 2019/2020 وذلك للتخصصات التي تبلغ نسبة عدد شاغليها (كويتيين وخليجيين) 30 % ماعدا اللغة العربية للمعلمين (بالمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية) بنسبة 40% فأقل.

وبين ديوان الخدمة المدنية أنه سبق أن وافق على اعتبار التخصصات الدراسية بوظائف الهيئة التعليمية التي لها صفة الندرة هي التي يتوافر بها كويتيون بنسبة 30% فأقل من حاجة الوزارة من الذكور والإناث كل على حدة وحسب كل تخصص.

وقال: كما سبق أن تمت الموافقة على استحقاق المعلمين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعلاوة التخصص النادر التي تصرف للمعلمين الكويتيين على أن يكون عددهم بكل تخصص ضمن نسبة ال ??% فأقل المطلوبة كشرط لمنح هذه العلاوة مع مراعاة الضوابط الواردة، ومخاطبة الديوان بالتخصصات النادرة عن كل سنة دراسية.

من جانب آخر، أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان عن استئناف مقابلات الوظائف الإشرافية لوظيفة موجه فني ورئيس قسم مادة دراسية اعتباراً من الأحد المقبل وذلك بعد توقفها بسبب جائحة (كوفيد- 19) وتعطيل العمل بالدوائر الحكومية.