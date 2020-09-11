السبيعي لعسكر: والله إنك مو شريف العنزي: أنا أشرف منك

الأولى

دار جدال حاد بين النائبين الحميدي السبيعي وعسكر العنزي بعد مداخلة الاول أثناء مناقشة طلب طرح الثقة بوزير التربية. وفيما يلي تفاصيل السجال:

- الحميدي يطلب تمديد الوقت.

- الغانم: يوافق المجلس على التمديد له ربع ساعة؟

- العنزي: لا ما نوافق نمدد.

- السبيعي: استغفر الله.

- العنزي: لا تقعد تخربط كلام.. ولا تقول اسامي ناس غير موجودة.

- السبيعي: دافع عنه.. انا اقول لكم الحين ليش يدافع عنه.

- العنزي: قول قول طلع كل اللي في بطنك.

- الحميدي: انت معروف ليش تدافع عنه.. استغفر الله.. هذا رشا النواب بألف معاملة. - العنزي: لا يجوز الأخ الرئيس.

- السبيعي: مو نظيف اللي تعور.. شوفوه يصارخ.

- الغانم: صلوا على النبي.. عسكر يجيك الدور.. وقفوا الوقت.

- العنزي: انا نظيف اكثر منك.. انا اصارخ مع الحق، اعرف تكلم منو، هذا تشهير بالنواب.. عندك مستند خرج مستنداتك.. انا اشرف منك.

- السبيعي: والله انك مو شريف.. ما تخجل وزير وهذا يدافع عنك نائب قبيض يا حيف.

- عسكر: انا اشرف منك يا بو مناقصات البترول.

- السبيعي: واللي على راسه بطحة يتحسس.. هل انت فاسد..؟

- الغانم: ارجوكم.. صلوا على النبي انتم زملاء لا تفقدون اعصابكم وتسيئون لبعضكم..

- السبيعي: لا الناس مقامات.. خمسين نائب لم يثار الا هو القبيض.

- الغانم: كل الاساءات ستمحى..

