حريقان في مرفأ بيروت.. والهلع يخيِّم على المدينة

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بيروت - الوكالات: اندلع حريقان في مرفأ بيروت، امس مطلقين دخانا كثيفا في سماء العاصمة اللبنانية وذلك بعد اكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به. وسادت حالة من الهلع المنطقة القريبة من المرفأ اثر مشاهدة السكان لسحابة الدخان الناجمة عن الحريق....(طالع ص 12).

ويحاول الدفاع المدني السيطرة على الحريقين اللذين لم تعرف اسبابهما بعد فيما بدأت حركة نزوح عاجلة من الاحياء القريبة الى الموقع خوفا من انفجار قد يتسبب به الحريق. ليسارع رئيس الصليب الأحمر اللبناني، الى طمأنة المواطنين بأنه لا مخاوف من حدوث انفجار بسبب حريق مرفأ بيروت، مشيرا الى انه «لا اصابات باستثناء بعض حالات ضيق التنفس». في حين طلب محافظ بيروت مروان عبود من المواطنين عدم التوجه الى محيط مرفأ بيروت حفاظا على سلامتهم، ولعدم اعاقة عمل رجال الاطفاء الذين يكافحون نيران الحريق.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار مساء امس «لم نسيطر بعد على النيران ونطلب من ادارة المرفأ تحديد طبيعة المواد الموجودة في المستودعات للمحافظة على سلامة العناصر، كما نطلب من اصحاب صهاريج الماء في بيروت التوجه الى المرفأ لتزويد سيارات الاطفاء بالمياه». من جانبه قال الجيش اللبناني في بيان على تويتر «اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده».

ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت باسم القيسي قوله ان الحريق «حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية التي تسببت بالدخان الأسود الكثيف».

وأعلن مكتب الاعلام في وزارة العدل انه «فور اندلاع الحريق في المرفأ طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اجراء تحقيق فوري ومعمق نظرا لدقة الموضوع وخطورته، والمتابعة المباشرة والانتقال الى المرفأ لاجراء ما يلزم لجلاء واقع الحال تمهيدا لترتيب المسؤوليات واجراء الملاحقات اللازمة».

ووجه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات مذكرات الى جميع الأجهزة الأمنية لاجراء التحقيقات اللازمة والاستقصاءات والتحريات لمعرفة اسباب الحريق المفاجئ الحاصل في مرفأ بيروت وابلاغه «شخصيا بالسرعة القصوى عن النتائج، وذلك نظرا لخطورة الوضع على امن المواطن والسلامة العامة، وكشفا لجميع الملابسات وكل ما يتعلق بالأضرار او عدمه بمسرح الجريمة وبيان كل ما من شأنه انارة التحقيق». وكان الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 اغسطس الفائت قتل 191 شخصا وجرح اكثر من 7500 اخرين بينما تشرد اكثر من 300 الف مواطن ودمرت آلاف الوحدات السكنية.