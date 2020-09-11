واشنطن: طي الأزمة الخليجية «مسألة أسابيع»

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واشنطن- الوكالات: اكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى أن واشنطن تأمل في التقريب بين أطراف الأزمة الخليجية في غضون أسابيع، مشيرا إلى مرونة وجدته الإدارة الأميركية في المحادثات الجارية لطي صفحة الأزمة التي اندلعت في أوائل يونيو 2017.

وأوضح شينكر في حديثه خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بروكينغز الأميركي أنه لم يتم تحقيق تغيير جذري في الأزمة الخليجية من شأنه أن يؤدي إلى حل سريع، ولكنه قال إن الولايات المتحدة لاحظت بعض المرونة في المحادثات.

وقال شينكر لا أريد أن أتطرق للتفاصيل الدبلوماسية بهذا الشأن، لكن هناك تحركا. أود أن أقول إن المسألة مسألة أسابيع، موضحا أن طرفي الأزمة الخليجية متمسكان بموقفهما... لكن هناك اعترافا بأن هذا يصرف الانتباه عن إيران.

وسبق للمسؤول الأميركي نفسه أن قال في إحاطة عبر الهاتف لوزارة الخارجية إن الخلاف الخليجي لا يخدم سوى مصالح إيران، وصرّح شينكر في ندوة بروكينغز أن الإدارة الأميركية منخرطة في جهود دبلوماسية لإنهاء الخلاف الخليجي على أعلى مستوى بما يشمل ذلك الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو.



