«الصحة»: تسجيل 818 حالة شفاء من «كورونا» و740 إصابة

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أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 740 إصابة جديدة بمرض كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 92822 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 556 بينما تم شفاء 818 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 83040.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند: إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 181 حالة في منطقة حولي الصحية و154 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و150 حالة في منطقة الفروانية الصحية و137 حالة في منطقة العاصمة الصحية و118 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9226.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5384 ليبلغ مجموع الفحوصات 663135.

