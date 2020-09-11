ديوان الخدمة وافق على «التخصص النادر» للمعلمين

وطن النهار

اعلنت وزارة التربية عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على منح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ذكور واناث علاوة التخصص النادر عن العام الدراسي 2019 / 2020 وذلك للتخصصات التي تبلغ نسبة عدد شاغليها (كويتيين وخليجيين) 30 % فأقل من حاجة الوزارة، ما عدا اللغة العربية للمعلمين (بالمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية) بنسبة ( 40 % فأقل ).

وبين ديوان الخدمة المدنية انه سبق وأن وافق على اعتبار التخصصات الدراسية بوظائف الهيئة التعليمية التي لها صفة الندرة هي التي يتوافر بها كويتيون ما نسبته 30 % فأقل من حاجة الوزارة من الذكور والاناث كل على حدة وحسب كل تخصص.

كما سبق وأن تمت الموافقة على استحقاق المعلمين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعلاوة التخصص النادر التي تصرف للمعلمين الكويتيين على ان يكون عددهم بكل تخصص ضمن نسبة الى ??% فأقل المطلوبة كشرط لمنح هذه العلاوة للكويتيين مع مراعاة الضوابط الواردة، ومخاطبة الديوان بالتخصصات النادرة عن كل سنة دراسية تالية لدراسة الموضوع.

