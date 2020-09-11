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استئناف مقابلات الوظائف الإشرافية الأحد


أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان عن استئناف مقابلات الوظائف الاشرافية لوظيفة موجه فني ورئيس قسم مادة دراسية اعتباراً من الأحد المقبل وذلك بعد توقفها بسبب جائحة «كوفيد- 19» وتعطيل العمل بالدوائر الحكومية.
وبيّن السلطان ان المقابلات في الفترة (الصباحية) ستكون بديوان عام الوزارة بمنطقة جنوب السرة بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، وفي الفترة (المسائية) بمقر المقابلات في ثانوية صلاح الدين بمنطقة الزهراء بدءا من الساعة الخامسة مساءَ حسب جداول المقابلات لمختلف التخصصات، وذلك لزيادة عدد المقابلات في اليوم الواحد وتيسيراً على لجان المقابلات والمتقدمين ولضمان تطبيق الاشتراطات الصحية.
وأوضح السلطان انه تم تشكيل 17 لجنة مقابلات لمختلف التخصصات وذلك للانتهاء من المقابلات بأسرع وقت، ليتم على ضوئها حصر ودراسة الاحتياجات للعام الدراسي 2021/2020 واصدار نشرة الوظائف الاشرافية الخاصة بها، علماً بأنه سيتم تحديد موعد لكل متقدم مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الاجراءات الوقائية وذلك حرصاً على سلامة الجميع.
وفيما يخص آلية طرح الأسئلة في لجان المقابلات، اشار السلطان الى التأكيد على رؤساء اللجان بأن تكون الأسئلة واضحة ومباشرة وواقعية، راجياً للجميع التوفيق والنجاح.


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