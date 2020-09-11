«الصحة»: 740 إصابة جديدة وتسجيل 4 وفيات بـ«كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 740 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 92822 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 556 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 181 حالة في منطقة حولي الصحية و154 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و150 حالة في منطقة الفروانية الصحية و137 حالة في منطقة العاصمة الصحية و118 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9226 حالة.

وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5384 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 663135 فحصا.

وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق شفاء 818 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 83040 حالة.

