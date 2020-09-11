«الإطفاء»: 17 آلية تدخل الخدمة قريباً

وطن النهار

دشن المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد آلية مكافحة الحريق والانقاذ المطورة التي تعمل بنظام (سي اي اف اس) في عدد من مراكز الاطفاء بعد دخولها الخدمة.

ونقل بيان صحافي صادر عن ادارة العلاقات العامة والاعلام بـ«الاطفاء» عن الفريق المكراد قوله خلال زيارته لعدد من المراكز ان الآلية المطورة ستنقل عمليات مكافحة الحرائق في الكويت الى مرحلة جديدة تواكب آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا علوم الاطفاء الحديثة في العالم.

وذكر البيان ان الآليات الـ15 التي تم توزيعها على مراكز الاطفاء من الدفعة الأولى تعتبر متقدمة تكنولوجيا وتساعد على تقليل صرف المياه ومادة (الفوم).

وأشار الى ان ذلك اعطى نتائج افضل خلال عملية مكافحة الحرائق الى جانب تقليل الوقت والجهد على رجل الاطفاء والمساهمة في تقليل الخسائر والأضرار، مبينا ان هذه الآليات تستطيع ان تضخ المياه و(الفوم) للأماكن المرتفعة لتصل الى ارتفاعات شاهقة.

ولفت الى وجود 17 آلية اخرى من الدفعة الثانية في طور ادخالها للخدمة قريبا.

كان في استقبال الفريق المكراد خلال زيارته مراكز اطفاء (مشرف) و(الشهداء) و(الأحمدي) مدير اطفاء محافظة حولي العميد طارق السبتي ومدير اطفاء محافظة العاصمة العقيد احمد الرشيدي ورئيس مركز اطفاء الأحمدي العقيد محمد الحقان.

