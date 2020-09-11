إطلاق حملة لإغاثة منكوبي فيضانات السودان

وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر انطلاق قافلة مساعدات مكونة من ست شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية والصحية وسيارتي نقل ضمن حملة (معك يا لبنان) وذلك لمساعدة الاشقاء في لبنان جراء تداعيات الانفجار الذي وقع في (مرفأ بيروت) الشهر الماضي.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير لـ«كونا» ان قافلة الاغاثة تضم ست شاحنات بحمولة تزن 100 طن من المساعدات الانسانية وذلك في اطار البرامج العديدة التي تقدمها الكويت لرفع معاناة الشعب اللبناني الشقيق بعد حادثة (المرفأ).

وأوضح الساير ان الشاحنات تحوي مواد غذائية متنوعة ومواد طبية وأدوية وأجهزة طبية وملابس متنوعة ومولدات كهرباء ومستلزمات اطفال وسيارتي نقل.

وأضاف ان شاحنات المساعدات التي انطلقت من الكويت تعد جزءا من برنامج اسناد ومساعدة انسانية اخرى، مشيرا الى ما قدمته الجمعية من اجهزة طبية ومعدات بالاضافة الى تأهيل بعض المستشفيات في مدينة بيروت وكذلك ارسال مواد غذائية خلال الشهر الماضي.

وأفاد ان هناك تنسيقا كاملا مع سفارة الكويت في بيروت والصليب الأحمر اللبناني لايصال المساعدات للمتضررين الذين تم تحديد احتياجاتهم بعد مسح واسع شمل كل المناطق المتضررة.

وذكر ان متطوعي الجمعية سيشرفون على توزيع المساعدات على الاشقاء في لبنان بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، معربا عن الشكر والعرفان للمتبرعين من الشعب الكويتي والمقيمين في البلاد الذين ساهموا بهذا التبرع الانساني السخي استجابة لحملة التبرعات التي اطلقتها الجمعية لتقديم العون للشعب اللبناني الشقيق.

وأشار الساير الى ان ما تسهم به الجمعية من جهود في لبنان هو واجب تجاه ابناء الشعب اللبناني الشقيق معربا عن امنياته ان تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة المتضررين هناك.

من جهة ثانية اطلقت جمعية الهلال الأحمر حملة تبرعات (اغيثوا السودان) وذلك عبر الموقع الالكتروني للجمعية اثر الأمطار الغزيرة التي ادت الى تشكل سيول وفيضانات غمرت عدة قرى وأحياء سكنية بمناطق عديدة في السودان.

وقالت الامين العام في جمعية الهلال الاحمر مها البرجس في تصريح لـ«كونا» ان الحملة تأتي امتدادا للجهود الاغاثية والانسانية التي تقدمها الكويت ممثلة بالهلال الاحمر للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

واضافت ان السودان تشهد «أسوأ كارثة طبيعية» متمثلة بالامطار الغزيرة التي شملت فيضانات تسببت باضرار كبيرة بالمنازل والمباني وتسببت بنزوح الآلاف داخليا، معربة عن بالغ اسفها ازاء الفيضانات وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار كبيرة.

وذكرت ان المتضررين بحاجة الى المأوى والمواد الغذائية والطبية ومضخات المياه العاجلة التي تلبي احتياجاتهم الانسانية مؤكدة ان الكويت تقف دائما مع الاشقاء في السودان.

واشارت الى ان الجمعية تجري حاليا كل الاستعدادات ايذانا بانطلاق اولى طائرات الجسر الجوي لنقل المساعدات الانسانية والطبية الى السودان.

وأكدت سعي الجمعية من خلال المبادرات والجهود الى دعم المتضررين وضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان مشددة على وقوف الكويت الى جانب الشعب السوداني في ازمته الانسانية.

ودعت المواطنين والمقيمين ورجال الاعمال والقطاع الخاص للتبرع ومساندة الشعب السوداني لاعادة البسمة الى وجوه اطفالهم من جديد.

