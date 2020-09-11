«الكويتية للإغاثة»: نصف مليون دولار للمتضررين في السودان

وطن النهار

أعلن مدير الجمعية الكويتية للإغاثة عبدالعزيز العبيد عن عقد اجتماع طارئ للجمعيات الخيرية الكويتية لتنسيق العمل الإغاثي للمتضررين من الفيضانات من الشعب السوداني، وقد أسفر الاجتماع عن تخصيص نصف مليون دولار كدفعة أولى للإغاثة العاجلة، كما تم بحث آليات التدخل السريع لمساعدة الأشقاء في هذه الأزمة.

وأكد العبيد أن الجمعية حصلت على الموافقات اللازمة من وزارة الشؤون لإطلاق حملة اغاثية لنجدة ومساعدة الاشقاء في السودان جراء الكارثة الأخيرة التي حلت بهم، حيث اودت الفيضانات بحياة أكثر من 100 شخص وأدت إلى تضرر ما يقرب من 100 ألف منزل.

وأشار العبيد إلى أن الجمعية الكويتية للإغاثة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية والبعثة الدبلوماسية الكويتية في السودان لتوصيل المساعدات للمتضررين.

وأضاف العبيد: انطلاقا من دورنا الديني والإنساني والخيري وتلبية لرغبة المتبرعين حرصنا أن نقدم لأشقائنا المنكوبين هذه المساعدات المتمثلة في توفير الغذاء والدواء والايواء من خلال حملة إنسانية عاجلة.

واختتم العبيد تصريحه بدعوة أهل الخير للمبادرة بالتبرع لمساعدة أهلنا في السودان، مشيرا إلى أن هناك الآلاف بحاجة ماسة للدعم والإغاثة العاجلة، سائلاً الخالق جل وعلا أن يحفظ السودان وأهله من كل سوء وسائر بلاد المسلمين.

