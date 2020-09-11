مجلس الأمة جدَّد الثقة في الصالح والحربي

وطن النهار

جدد مجلس الأمة أمس الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأغلبية 32 نائبا. وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم رفض 32 نائبا وموافقة 16 نائبا من اجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا. كما رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة طرح الثقة في وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي بأغلبية 29 نائبا. وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم رفض 29 نائبا وموافقة 15 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من اجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين.

الحميدي السبيعي (مؤيد طرح الثقة): بداية هناك منشورات عن استعدادات التربية للعام الجديد وترنحها على صراعات قيادييها، وفي 16 اغسطس بعد الاستجواب امروا بطباعة كتب المناهج الجديدة، وفي شهر 6 و7 يطلبون من لجنة المناقصات مشروعات لتمريرها بعد ان اتضحت لهم رؤية ان التعليم عن بعد، ومنها مشروع باصات نقل الطلبة بعقد مليون و200 الف، وعقد وجبات غذائية بمليون و700 الف ومناقصات اخرى شبيهة 14 مناقصة مرفوضة كلها اكل وباصات، ومرسلة في يونيو ويوليو بعد استجواب فيصل الكندري للوزير، وهذه كلها مناقصات لتنفيع شركات بقرابة 40 مليون، والوزير مغيب والقيادات الفاسدة هي من تتحكم بزمام الامور، وفي 1 سبتمبر يقوم بمراسلات لمعرفة اعداد المدرسين الوافدين الذين لم يعودوا حتى الان فكيف تريد ان تبدا العام الدراسي ولا تعرف من هو موجود ومن هو عالق، هذا موشر على سوء الادارة، وهناك وافدة فصلت بسبب الغش والتصحيح بالاختبارات وبعد شهر ينقلها الوكيل لمدارس المواهب بدل المعاقبة، وكانهم يودون تدمير هذهالمدارس، والقيادات برعايتك عينهم على الوافدين اكثر من المواطنين، وهذا بعهد الوزير منذ ان كان وكيلاً.

وقال: وماجد المطيري قال لي انك ستعيد اناس لاماكن محددة كانوا منقولين، على ان يتم ذلك بعد الاستجواب، يا انت كذاب ام ماجد كذاب، اذا تغمز وتلمز يا سعود فانا اطلع لك كيماوي، وقسما بالله طبيعة شخصية الوزير التشبث في مقعده وكان يشكك في الوزير السابق انه يريد احالته لتقاعد طبي بمجرد ذهابه للعلاج بالخارج وهو ما دعاه لعدم السفر للعلاج، ولا انت ولا غيرك يا سعود تخوفني، واسامة السلطان الوكيل يعين على كيفه من الوافدين وابناء الكويتيات محرومون من الوظائف، ويهددني انني طلبت تعيينات انما انا رسالتي النصية واضحة بل سألتك عن العبث بـ400 درجة وظيفية دون اعلانات، ولوحتب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهذا الصدد، وهذا المسج لدي وارسلته لوكيل الوزارة السلطان، وانت كذبت ومن يكذب جبان وهذا لا يستقيم مع معلم اجيال.

الحميدي يطلب تمديد الوقت.

الغانم: يوافق المجلس على التمديد له ربع ساعة ؟

عسكر العنزي: لا ما نوافق نمدد.

السبيعي: استغفر الله.

العنزي: لا تقعد تخربط كلام.. ولا تقول اسامي ناس غير موجودة.

السبيعي: دافع عنه.. انا اقول لكم الحين ليش يدافع عنه.

وثار جدال بين السبيعي وعسكر العنزي.

العنزي: قول قول طلع كل اللي في بطنك.

الحميدي: انت معروف ليش تدافع عنه .. استغفر الله .. هذا رشا النواب بألف معاملة.

العنزي: لا يجوز اخ الرئيس.

السبيعي: مو نظيف اللي تعور.. شوفوه يصارخ.

الغانم: صلوا على النبي .. عسكر يجيك الدور.. اوقفوا الوقت.

عسكر: انا نظيف اكثر منك.. انا اصارخ مع الحق، اعرف تكلم منو، هذا تشهير بالنواب.. عندك مستند خرج مستنداتك.. انا اشرف منك.

السبيعي: والله انك مو شريف.. ما تخجل وزير وهذا يدافع عنك نائب قبيض يا حيف.

عسكر: انا اشرف منك يا بو مناقصات البترول.

السبيعي: واللي على راسه بطحه يتحسس.. هل انت فاسد.. ؟

الغانم: ارجوكم.. صلوا على النبي انتم زملاء لا تفقدون اعصابك وتسيئون لبعضكم..

السبيعي: لا الناس مقامات.. خمسون نائب لم يثار الا هو القبيض..

الغانم: كل اساءات ستمحى.

السبيعي: كيف نمنح الوزير الثقة وكان يدلس علينا ان البوابة الالكترونية تكلف 4 ملايين، وحين اعادها فعليا لم يتكلف ديناراً واحداً وهي من يعملون بها الان، الوزير وقع 1000 معاملة في 3 اسابيع بدون اعلان ولا شروط توظيف وكيف تسمي هذا يارئيس الحكومة يوقع 35 توقيع توظيف لنائب، والمسكين اللي ما وراه نواب شنقول له هؤلاء المواطنين الشرفاء يظلمون من وزرائك، يوظف للنواب ويظلم الناس، واستجواب التربية حفرة ولم يبدا بعد بل بدايته 4 اكتوبر مع بداية العام الدراسي لكل المراحل الدراسية، فماذا سيعمل النواب حينها والله انكم تعلمون انه سيواجه اخفاق النظام التعليمي الالكتروني، وكذلك بهدلة المدارس الخاصة للناس وسوف يزيدون الاسعار على الناس، والنائب المرداس ترك طلبة الشريعة بينما الدمخي نصرهم منظلم الوزير وليعرف الناس من وقف معهم ومن تخاذل معهم وابتعد وقت الجد وتركهم وحيدون، ومن يدافع عن الفاسد اليوم هوفاسد مثله، لافتا الى ان الخليجيين ابناء الكويتيين يواجهون الظلم والعنصرية من قياداته بينما يكافئ الوافدين وربع النواب، وانا اليوم ادافع عن الناخبين لا نواب ولا وزراء.

العجب العجاب

خلف دميثير (معارض طرح الثقة): انا اقف اليوم معارضاً لطرح الثقة، وخلال مسيرتي رايت العجب العجاب، واليوم ارى طحالب عالقة في مياه السياسة الاسنة يعيشون على الفتن، ويرون في انفسهم رموز سياسية وهم واهمون، الكويت شجرة مثمرة واجب ان تنمو وتثمر وتستقر وتستمر من اجل الكويت، ونحن المواطنين نسقي هذه الشجرة ونحن الماء لها ودوننا تذبل وتموت، ومن تحدنا نحده ونحدده ونتحداه، وهذا الوزير ليس طوفة هبيطة، هذا وزير ابن قبيلة عزيزة وجليلة ولا نقبل استضعاف هوالاستجواب تتوجه له بقصد اضعافه والتكالب عليه خلال ازمة كورونا التي اضرت البلد قاطبة وقدموا له 3 استجوابات في شهر، هناك نواب اختلت موازينهم ويمارسون التمييز ضد وزير دون اخر.

صفاء الهاشم تعلق.. بكلام غير واضح،

دميثير: الاخ الرئيس لا تقاطعني.

الهاشم: لا اقاطعك انا مستمتعة بكلامك المصفوف، من وين هالكلام..

دميثير: الاخ الرئيس نطلب حمايتك من تشويشها، كل الوزراء يوقعون المعاملات للنواب لكن ليس جميعها يمر، لا احب الثرثرة كثيرا وانا قليل الكلام بالمجلس انما لست أدافع عن الوزير امام الانحراف والابتزاز النيابي ولن اقبل ولن اسكت واللي موعاجبه يضرب راسه بالطوفة، واقول للدكتور سعود ارفع راسك انت بين مواطنين شرفاء ينصرون الحق منك او سواك ولا نتردد ولا تخشى في الحق لومة لائم. خافوا الله بالكويت.

الهاشم: يا بخت سعود بالمدح.

دميثير: رجاء «بي كوايت» انا اخاطب الرئاسة مو انتي.. ويستاهل سعود مثل ما انتي تمتدحين اللي تبينهم..

الهاشم: «اي ديد نوت سي اني ثينق..».

وانتقل المجلس الى بند التصويت على طلب النواب طرح الثقة بوزير التربية والتعليم العالي د. سعود الحربي.

خليل ابل (مؤيد طرح الثقة): هذا استجواب فني ولا احد اراد انزال الوزير او الاساءة لقبيلته حرب، انما نحن امام وزير يمثل الكويت قاطبة ومن حق نائب واحد ان يضعه على منصة المحاسبة، ولماذا منحى بالامر للقبلية والطائفية والعنصرية، وقدر الوزير ان يكون هنا في هذه الحقبة وأزمة «كورونا» والقضية تطال المستقبل التعليمي لابنائنا، وامهلناه وتعاونا مع وقت الازمة، انما استفحل الامر ووجبت مساءلته، ونحن نسأله ولا يجيب وان استمر بعدم الاجابة سوف نسائله مرة اخرى، واي مصلحة انتخابية تدعون علينا لو كان صحيحا لاستفدنا منه وهو يتصل بالنواب لتلبية مطالبهم من اجل ضمان مقعده، والكلفة السياسية على مستقبل الوطن هي ما يقودنا في عملنا، وانا استحلفكم التعليم اثناء الازمة هل كان التعليم جيد؟ والان هل هو بخير؟ وهل اسرنا بوضع جيد في الاستعداد للموسم الدراسي؟ نحن نريد دق ناقوس الخطر والوضع حرج جدا، نحن نريدمن الوزير ان يواجه مجلس الوزراء ويطلب منهم ما يريد لانتشال الوضع التعليمي، وانا اقول لرئيس الحكومة اسأل وزيرك هلصلح ان يكون مدير الجامعة هو محامي المتهمين في قضية الصندوق الماليزي، وهل مثل المتهمون امام الاجهزة؟ ولا جواب منكم، وهل المدارس اليوم جاهزة للمعلمين والطلبة؟ وهل هم مؤمنون صحيا، وخططكم الى الان مبنية على الدوام التقليدي، ونحن نريد المعرفة هل انتم متجهون لمناعة القطيع ونأخذ عيالنا باكياس ونضعهم في المدارس ليصابوا بالوباء اعلنوا لنعرف كيف نواجهكم.

وقال: هناك احتمالات تضرر للاسر والمعلمين لمدة عامين مقبلين، فاين استعداداتكم لها، والتعليم في خطر وهذا الوزير امكانياته الفنية وقدرته على اتخاذ القرار هي المحك ولا تهم ثقافته العامة، ومشكلته غير مختصة باحتياجات الازمة والامر منسحب على كل القيادات دونه فلا صلة لهم باختصاصات تعنى بالمرحلة الحالية المتعلقة بالتعليم عن بعد، مستنكرا اخذ البعض الاستجواب الى منعطف قبلي بينما هو استجواب فني تعليمي يطال مستقبل كل اسرة كويتية، وقد نصل مرحلة انخدم المنازل سيكونون هم رعاة الابناء في تتبع ممارسة الأبناء للتعليم، وانا اقول للاسر لا تذهبوا بابنائكم للمدارس واقول للحكومة لا حق لكم ولا تملكون ذلك وان اعلنتم انتهاج مناعة القطيع سنقف لكم بالمرصاد، ونحن بحاجة وزير متخصص بالتعليم الالكتروني عن بعد وآن الاوان لفصل التعليم العالي عن التربية، واقول للنواب اتخذوا موقفاً على انكم ارباب اسر لانواب.

عسكر العنزي (معارض طرح الثقة): الظلم ظلمات يوم القيامة، ونحن امام امانة اتخاذ قرار بمصير وزير التربية، وهو في رقابكم، وهذا وزير قدم العطاء للوزارة والبلد، وحظ الوزير ان اتى في جائحة كورونا وقدم الكثير، ومهما يقدم الوزير يصر الاخرون على ضرورة ابعاد الوزير من اجل الاستعراض الانتخابي، وادعو النواب للنظر الى الوزير بصدق وحرص.

وصوت المجلس (رافضا) طلب طرح الثقة, مجددا الثقة بالوزير.

الحضور: 47 ، موافق: 15، غير موافق: 29 ، ممتنع: 3

الوزير سعود الحربي: اتوجه بالشكر والامتنان لكل من قدم الثقة لي لمواصلة العمل، ومازلت اقول ان اصل الديموقراطية هذه وصحيحة، واقدر وجهات النظر المخالفة، وان كانت اخطاء فنسأل الله ان نتخطاها ونعالجها، وتجديد الثقة لا يعفي من المسؤولية، وانا اتحدى المسؤوليات الجسام لا الاشخاص، وادعو الله ان يوفقنا في الارتقاء بالتعليم.

وزير الداخلية

وانتقل المجلس الى بند التصويت على طلب النواب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح.

محمد المطير (مؤيد طرح الثقة): اليوم كل الشعب عيونهم على مواقف النواب من وزير الداخلية، في ظل فضيحة تحقيقات الصندوق الماليزي، والوزير يعرف انني في يوم من الايام قد وقفت بجانبه في بداية حياته في غرفة التجارة لكن هو الآن تغير ولم يعد انس الذي نعرفه، ولا تمنع المعرفة السابقة والنسب الا نبر بقسمنا، يا انس اخذتك الدولة العميقة واصبحت اداة لهم وصوت وتوظف لمصالهم وتتجاوز عن مخالفاتهم ومؤامراتهم، وانت تعرف الشريط منذ 6 أشهر واعترفت ولم تتخذ اجراءات من حينها.

واوضح: انت تتحمل المسؤولية كاملة عن تسريب التحقيقات وسكوتكم هو من ادى بمن يحملها بتسريبها، لان الناس بخوف وحقوقها يتعدى عليها وانتم تحمون البعض وتمارسون الحماية الصدامية تتبعون ذات نهج النظام الصدامي في العراق بالثمانينيات التي صورت لنا صدام بهالة واستغفلوا العالم العربي ودول الخليج، والان تروجون ضد ضباط كمتآمرين في تسريب التسجيلات وتناسيتم المحتوى وتريدون اخافتهم لانكم تعلمون ان هناك تسريبات اخرى تخشون ظهورها، وصحيفتان تصوران ما جرى من تسريب التحقيقات بأن الضباط الذين علموا على التسريبات خونة ومتآمرين على الامن القومي، مستغربا هوان الحكومة تجاه ضباط شرفاء وعاجزة عن مواجهة الدولة العميقة والبرامكة الجدد في الدولة.

وقال: الضباط المتهمون الان بالتآمر على الامن القومي هم شرفاء ومعروفون باخلاقهم، ومنذ سحب الجناسي كنت اقول ان الدولة العميقة كانت تفرق من اجل سيادتها، وكنت اقول للعوايل ديروا بالكم من خطط التمزيق فستطال ابناءكم واستدراجكم الى مستنقع والمسحوبة جناسيهم كويتيون ولا نقبل عليهم، والان يتهمون ابناء الكويت بالخيانة، مناديا النواب البابطين والطبطبائي والملا باتخاذ مواقف تجاه تخوين اصهارهم واقاربهم المتهمون بالخيانة من الضباط الذين يريدون تلبيسهم بمسألة تسريبات التحقيقات وتناسي المشاركين في التسجيلات ومحتوى حوارهم، ويتهمون بالخيانة من ضمن الضباط فيصل محمد الصباح وامه المشهورة بالاحسان وهي اخت سمو الامير وملقبة بأم الكويت وهي جدة الضابط وسمو الامير خال والد هذا الضابط، وهل تعلم يا رئيس الحكومة وانت تتطمش وصل الامر بالاسرة الى الهوان وعدم القدرة على مواجهة الدولة العميقة وادواتها.

ولفت: اذا كان رئيس الحكومة غير قادر على مواجهتهم، فانا اقول له اترك الامر لي وللشرفاء من النواب في المجلس، ونحن لن نقول كغيرنا تبون الحكم او ما تبونه، بل اقول حتى لو ما تبون الحكم احنا نغصبكم عليه ولو كنتم ضعفاء فنحن نقويكم، وانا اقول لابوخالد لا تخف منهم ونحن معك ونواجههم مع اهل الكويت، نحن نريد تحرك الاسرة لنفض بشوتكم من التردد فهل هو خوف، من ماذا تخافون؟ اتقوا الله في الشعب وما يحصل.

وبين: اهالي الضباط لا يعلمون اين ابناؤهم ولا يعلمون باحوالهم ازاء تهمة الخيانة بالامن القومي، واقول لاخوتنا في لجنة حقوق الانسان يجب ان نتتبع احوالهم، والخوف استوطن قلوب اهاليهم، وانا اقول للنواب ان سكتنا سوف يأتيكم الدور انتم واهاليكم وكونوا يداً واحدة ضد الدولة العميقة، متسائلا اليس ما نشرته صحيفتين عن الضباط المخونين بتسريب مصدر امني رفيع فما هي اجراءات رئيس الحكومة ووزير الاعلام ووزير العدل ووزير الداخلية تجاه هذا العبث من اخبار تسرب من مسؤول امني رفيع لتخوين ضباط بالامن القومي، وهل تعرفون صباح الخالد الذي نشر خبر قبل شهور ويناشد فيه الكويتيين بالابلاغ عن اي ادلة فساد في مانشيتات الصحف، وكأن الحكومة كانت تبحث عن رؤوس الشرفاء لاخراجهم وقطعها، واقول لرئيس الحكومة ان الموضوع لابسك لانك سبب تخوين الضباط الشرفاء، والخبر الاخر مانشيت لرئيس الحكومة يقول فيه كل الضمانات لحماية المبلغين عن الفساد. وافاد: يا صباح الخالد، المتعاون مع خاين هو خاين ايضا، فانظر ما نسيت الصحيفة المكونة للضباط تقول احتمال تورط وزير سابق من ابناء الاسرة الحاكمة في عمليات التسريب، وانت تعلم ان من اتاك بالتسجيلات هو ناصر صباح الاحمد، فهم يشيرون لخيانته بنشر التسجيلات والاشارة الى انك شريكه بالخيانة، ما هذا الهوان منك كرئيس حكومة،والمفروض ان تقف انت وتقول لا ارضى على اهل الكويت بتصوير الضباط الشرفاء بانهم خونة وان تطلب عدم التصويت وتعلن اقالة هذا الوزير وسترى كيف ينتصر لك اهل الكويت، فهل لديك هذا القلب، وسكوتك اليوم هو خطر اكبر، وان لم تتخذ اجراء بحق هذا الوزير بعمله غير الصالح فستكون دشداشتك انت سوداء برمتها، والآن يحاربون لابقاء الوزير لتنظيف ملفات مشبوهة هو يعلم بها، مستغربا تشبث الوزير بمنصبه والاولى به ان يفضح هذه الشبهات وينشرها، والانتخابات المقبلة في ظل هذا الوزير لا نستغرب حدوث تزوير بنتائجها وهذه شكوك السواد الاعظم، ويدعي انه من الشعب وهو اكبر من يضرب الشعب ولو كان لديك حياء من المواطنين لآليت تقديم استقالتك واعلنت الرفض لما يجري، لكنك كما يبدو لك متعلقات بالملفات المشبوهة، وانا اقول لرئيس الحكومة لا تفرح باتخاذك القرارات بل انت كما الكمبيوتر تعطى لك مدخلات وتصدر منك مخرجات ولو اتتك مدخلات ناقصة سيخرج قرارك بما هم يريدون، واليوم القيادات والضباط الجدد ولاؤهم للدولة العميقة والبرامكة الجدد وانت لاتعلم انهم يوجهونك باختزالهم المعلومات. ولفت: من الشبهات على الوزير انه تلقى طلب التقاعد من مدير ادارة امن الدولة واصدر قرار الموافقة بنفس اليوم، وانا اسال الحكومة هل كل كويتي تنجز معاملة تقاعده بساعة، بل يتمرمر المواطن في المراجعات من اجل الحصول على الموافقة الخاصة بقرار التقاعد، وهذا محك النواب اليوم، واقول لرئيس الحكومة اعدل ما خربته فأنتم شيوخ وحكام، ولن ياخذ حكمكم هذا الا على جثتي.

الحشيمة للقبائل

راكان النصف (معارض طرح الثقة): كل الحشيمة لاسرة الطيار والعنود اخت سمو الامير وكل قبائل الكويت واسرها، ومحشوم يا بوناصر مو انت اللي تنتل من الباب الشرجي لا انت ولا وزير آخر وانت وزير تتخذ اجراءاتك، ولا نطلق الخيانة على احد الا بعد حكم التقاضي بثلاث درجات، واليوم من لا يحاسب بالكويت ابناء اسرة وقبايل وعوايل وتجار فهل في احد من فئات الكويت لا يحاكم؟، انما لا نبرأ او ندين الا بعد حكم القضاء.

واستعرض اول مداخلة له في مجلس الامة عن موضوع تسجيل سابق في الكويت عن المؤامرة على الحكم لمحاسبة القائمين على التسجيل والمتورطين فيه، وان كان لا يوجد تسجيل فمحاسبة من روج لوجوده، موضحا انها اول مؤامرة له في الكويت عن تسجيل سمو الشيخ ناصر المحمد والمرحوم جاسم الخرافي وكنا ندعو لاحالة الجميع للتحقيق، وكانوا يقولون في تسجيل او مافي تسجيل ودعونا نركز على المحتوى، وهنا لم تثار عملية فبركة التسجيلات بعد، وكنا نحذر من ان اداة التسجيلات ستكون بيد كل الخصوم السياسيين في مختلف الملفات وآثرنا عدم اخلاقية الاداة، وفعلا تحققت نبوئتي، واستجواب اليوم عبارة عن محورين ومقدم الاستجواب يحاسب على شيء في عهد الوزير، وقال الوزير انه تسلم تفريغاً خاصاً بتحقيقات الصندوق الماليزي، ولا يتعلق الامر بلقاء مدير امن الدولة مع حمد جابر المبارك، والوزير من حينها بعث التفريعات للجهات المعنية في النيابة والموضع منذ مايو هو في النيابة قبل اي استجواب وتقرير امن الدول مدون فيه ان الاحالة هي شبهة غسيل اموال، واما مسألة تسجيل واقعة التجسس قام انس الصالح بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في مسألة بحث مدى فبركة التسجيلات الخاصة بواقعة التجسس واحال الامر للنيابة.

وقال: في حادثة 2018 باتلاف موظف 60 الف ملف، وهذا موظف منقول الى الامن الجنائي، واتخذ الصالح تشكيل لجنة تحقيق في موضوعه، واحاله الى النيابة مع العلم انه تم استرداد الملفات، اما موضوع الجنسيات المزورة فهو منذ 1996 الى 2007 ومروا على الاخ محمد هايف 4 وزراء داخلية سابقين ولم يساءل احد منهم، واخيرا تشكيك هايف في محتوى التسجيلات المودعة لدى الامانة العامة لمجلس الامة والمحالة من الحكومة ويريد احالة التشكيك في العبث بالتسجيل مقارنة بالمسرب الى القضاء لتشكيل لجان فنية مستقلة تتبع الامر، مستغربا تغير معيار النائب ما بين تسجيلات 2013 وتسجيلات اليوم، لم احد ما يحرجني للطرح الثقة بالوزير امام الناخبين، وانا اعرف حجم التجريح الذي طال الوزير واسرته وهو صالح،ومن يروج للدولة العميقة اقول له انا اعرفك من سنوات، وهل تعرف كيف تأسس المصطلح في تركيا، وطالما اتهموك يا انس الصالح بالدولة العميقة فأعلن تجديد الثقة بك وانت صالح.

الغانم: ترفع الجلسة لصلاة الظهر، ومن بعدها نصوت على الطلب. وعاود الرئيس مرزوق الغانم افتتاح الجلسة، مواصلا حديث المؤيدين والمعارضين.

عادل الدمخي (مؤيد طرح الثقة): كنت استطيع الوقوف مع الوزير بما يجمعني معه من علاقة وصداقة سابقة، وبما له من مناصب وجهات وهيئات تحقق المصالح الانتخابية، انما آليت المصلحة العامة، ولا شك ليس صراعنا مع المؤسسة الامنية انما نحن نحاسب الأخطاء والمسؤولين عنها، واصعب شيء بالمساءلة ألا يقول الوزير الحقيقة او يغيبها او يزيفها او يلبسها، وفضلا عن تناقضات الوزير بالاستجواب الاول، وحين حديثه عن صندوق التنمية والعطاءات معه بما يفوق 200 مليون وتبريره بوجود معايير واسس، يعني لو كنت في بيتك لما حصلت شركاتكم على العطاءات، ونعم كنا نعرف انس لكن لم نكن نعرف مستحدثات وضعه اثناء الوزارة، وكذلك مع جابر المبارك كنا نعرفه انما لم نكن نعرف صندوق الجيش، ومسألة الجوازات المزورة تتحجج بها لان المجلس رفض تقرير اللجنة المكلفة واكيد ان يرفض المجلس لان المتورطين في ملف الجوازات هو ابن رئيس الحكومة السابق وبشار كيوان، انما انت الان صاحب قرار وبوسعك اعادة الحق لاصحابه، وان كانت الحوادث قديمة على عهدك انما انت علمت بها وانت قمت بمكافئة المعنيين بترقيات ومكنتهم من قرارات اعلى، واين اجراءك مع حمد جابر المبارك باعترافه في التنصت، وانت تركت الصالح العام بتسريح المسؤول عن امن الدولة ازاء الحادثة، وهذا ما تقرره المادة 104 من قانون قوة الشرطة، وانت تقول لو اقلته او احلته للتقاعد ان هذا الامر لا يعفيه من المسؤولية الجنائية، وهذا تهرب منك عن المسؤولة السياسية، انت كوزير كذبت على المجلس عن كيفية تعيين الضابط الذي اتلف الملفات تارة تقول لم اعلم بما جرى من اتلاف الا بعد ورود سؤال برلماني وفي الاستجواب تقول ان الوكيل قد اخبرك بالواقعة من حينها.

وبين: الوزير يتناقض يقول امام المجلس انه لم يستلم الا اوراق تفريغ تسجيلات فقط بشأن تحقيق الصندوق الماليزي في نهاية فبراير، وفي تغريدته وبيان الداخلية تحملان تأكيدات على استلام تفريغ و(تسجيلات)، وقبل الاستجواب اتصل بي الصالح وقال انه استلم تفريغا عن تسجيلات سلمها الشيخ ناصر صباح الاحمد لكن قلت له تغريدتك تقول انك تسلمت تفريغا وتسجيلا، وانا حبا في التحقق اتصلت بالشيخ ناصر صباح الاحمد عن طريق سكرتيرته وهو في الولايات المتحدة الى جانب سمو الامير وسألته هل فقط تفريغ ام ماذا واستأذنته ان انقل عنه وقال انه قد سلم سمو الشيخ صباح الخالد الفلاش الخاص بالتسجيلات مع تفريغ التسجيل، متضمنة التسجيلات موضوع حمار التنصت ما بين مدير امن الدولة مع حمد جابر المبارك، وبيان الحكومة للمجلس عن موضوع الصندوق الماليزي قال فيه الوزير مبارك الحريص نحن لم نتلق شكوى ولم نقم بتحقيق، وزير الداخلية يقول ان ما جرى تحقيق في امن الدولة في فبراير ثم يقول لا دخل لي بشأن الحوارات الجانبية بين المشاركين في واقعة التسجيلات، وبيان الحكومة يقول لا شكوى ولا تحقيق تم، ووزير الداخلية يصف الامر تحقيقا ويحاول اخفاء الحقيقة ومضامين التسجيل يقول فيها المشاركون انهم تلقوا استفسارا من وحدة التحريات المالية الماليزية، ولولا تحركات الجهات المعنية الاميركية لاستمر اخفاؤكم الملف، بل كان الامر مخفيا وكشفته التسريبات في وسائل التواصل الاجتماعي، والوزير يضلل المجلس والنواب ورئيس الحكومة ووزراء الحكومة وكذلك الشعب.

الأمن الوطني

وقال: التمادي مع الضباط المتهمين بخيانة الامن الوطني، امر لا يمكن السكوت عليه، وهناك اخفاء له وكأنكم تودون تكرار حادثة الميموني، واهل الضابط وامه تبحث عنه وهناك اخفاء له ولا يعلمون اين هو، وهو المسؤول عن اعداد تفريغ التسجيل، ومنذ بداية شهر سبتمبر والدولة العميقة تبحث عنه زلات لاتهامه، وبالامس علموا اهله انه في الطب النفسي في غرفة ويحققون معه فيها، ثم ذهبوا به الى النيابة ويطلب الحاقه بمحامي ولا يستجاب له، وقد غيب الشخص 9 ايام، وصار الضابط يهلوس «يبون يقطونها براسي» كل ذلك لانه كتب تقرير تفريغ التسجيلات، ونحن نحاسب الوزير على مسؤوليته السياسية واخفائه الحقيقة، والله المفروض تستقيل وتغادر الوزيرة وزوجة بنت العجمي المقتولة امس وحدها تلزمك ان تتقدم باستقالتك كحياء ومسؤولية سياسية، ومن لا يعرف الدولة العميقة فهي منظومة فساد استلمت البلد 10 سنوات واستحكمت على مقاليد القرارات بالبلد واستحوذت على الاموال بشكل غير ظاهر وعينت قيادات وتملك اعلاما اقوى من رئيس الوزراء، وحتى الاستثناءات لتعيين القياديين هم من يملكونها ويشرعون القوانين لتجريم اصحاب الرأي، واشتروا ضمائر النواب بأموال ومصالح وخدمات، ونتيجة هذه الدولة غسل اموال واصبحنا مركزا للغسل وصندوق الجيش وسرقات للمال العام وتجارة اقامات وشهادات مزورة، رئيس الحكومة يقول لا تنسبوا للكويت الفساد وهو لا يحارب الدولة العميقة ويوزعون علينا اتهامات نحن كنواب مساكين لا نملك سلطات وتبحثون عن اخوتنا وسكرتارية مكاتبنا، ونعلم كل من يقف مع طرح الثقة تريدون اقصاءه وسنحارب بالانتخابات المقبلة. وهذا الاستجواب خطورته هو تغول الاجهزة الامنية ودولة الدستور لا تقبل بهذا التغول.

الفلاش ميموري

وزير الداخلية: فيما يتعلق بما قال الاخ عادل عن استلام ظرف فيه ميموري ولقاء حمد جابر المبارك وطلال الصقر، اقسم بالله ان الظرف به تفريغ المحادثة بين صباح جابر المبارك وطلال الصبر وقصاصات وخارطة الطريق عن الصندوق الماليزي مرفقة ولا يوجد ميموري يتعلق بالتنصت، وهذا ما اتانا في فبراير وذهبنا الى جهات التحقيق والنيابة بالتزامن مع «كورونا»، سلطات التحقيق تنتقل لاي مكان للقيام بدورها والكل يذهب بالنيابة اما القول اني اخفيت ضباطاً فهذا كلام مرسل.

الدمخي: انت الان تقر لم يأتك الا التفريغ، بينما هذه تغريدتك تعترف بوصول تسجيلات اليك.

شعيب المويزري: وزير الداخلية يتهم رئيس الوزراء انه لم يسلمه الفلاش ميموري.

الدمخي: المتهمون لهم حقوق لا يجوز اخفاءه 7 أيام ومن بعدها تدخلونه النيابة ولا احد من اقاربه يعلم بمكانه.

وزير الداخلية: غير صحيح سبعة ايام القانون يقول التحقيق لحد اقصى 4 أيام، وهو الان في عهدة النيابة العامة، ما هذا الكلام، والظرف ما فيه الا التفريغ، والتسجيلات اعني فيها التفريغ.

صراع جهتين

خالد الشطي: هذا الاستجواب واضح الصراع بين جهتين، وبعجالة اقول.. ادعوا التسريبات المرسلة من الوزير انها ساعتان وليست 4 ساعات، وكل ما في الامر ان للتسجيل قد يصل الى 8 ساعات لان هناك عدة كاميرات، والتشكيك هو حيلة العاجز عن الاقناع، ووزير الداخلية يقول انه ابلغ رئيس الوزراء بالامر بمجرد علمه ثم احيل الامر للنيابة، واين انتم من اغسطس 2019 طالما كنتوا تعلمون عن الصندوق الماليزي ولماذا لم تبلغون عن الامر، وانتم على علم بالامر منذ عهد الوزير السابق وكنتم متفرجين والان تصيرون الامر، وكان واجبكم الابلاغ عن الجريمة او الشبهة.

وقال: الاخ رياض العدساني منذ شهر علم بحادثة وجود نواب قبيضة جدد، واثار الامر بالمجلس، واخذ الموضوع بتفاصيله واستلم اسماء النواب وسلم الامر لرئيس الحكومة وهذا الاجراء القانوني السليم، انما انتم تتجهون لحسابات وهمية معروف من يقف خلفها، واحدهم يستشهد بما قال رئيس الوزراء للشعب بالبلاغ عن الفساد بقصد احراجه وكأنه ماسك الذئب من ذيله بل رئيس الحكومة قصد الابلاغ عن الجهات القانونية اما حساباتكم هي من تعدت على سمو الامير، وانا اقول لو لم يكن التسجيل موجوداً لكنتم استجوبتم انس الصالح ايضا، واليوم بموضوعكم هذا انتم كشفتم دولتكم العميقة وضربتم مفاصلها، والتسريبات لا ليست ابلاغ عن فساد انما هي فوضى اما سيادة القانون فانتم لا تريدونها بل تريدون الكل يتهم الكل، ولا يوجد جهاز امن دولة في العالم يسرب منه تسجيل بهذا الحجم.

وزاد: وقوانين الدولة تجرم تسريبات التسجيلات، والنواب يدعون بمخالفة القانون ويدوسون ببطن الديموقراطية والدستوروالقانون، واليوم يحاسبون الوزير لانه يطبق القانون والدستور، لكن البعض يريد الهوى والفوضى لتحقيق مآربه، والحسابات الوهمية هذه تضرب اسس المجتمع الكويتي منذ زمن وتمارس الفتن بين الحاكم والمحكوم وفتن طائفية وقبلية ولهم اجندة الدولة العميقة، واقول بصراحة توجد دولة عميقة ونحن اولى ضحاياها وكنا نحاربها قبل وداخل المجلس وخلال هذه الفترة ضربنابعض اركانها دون انتصار كامل حتى اليوم، ولما ضربت قررت الانقضاض على الدستور والنظام وحين كشفناهم كاد المريب ان يقول خذوني وكل صبيان الدولة العميقة يرددون عبارة الدولة العميقة، وما يعلمون ان لدينا فطنة تحديد صبيان الدولة العميقة، واليوم نسمع حديث احدهم يعرض نفسه للايجار يقول لرئيس الحكومة نحن نحميك ونقف معك بس اوقف موضوع محاكمة التسريبات وانتم ترون ان استجواب الرئيس الاسبوع المقبل فكيف يتواءم ذلك، والدولة العميقة سرقت الكويت وقت الغزو وسرقت الناقلات واموالها لذلك هم اليوم يصرفون على الحسابات الوهمية وحسابات نواب تتضخم وكان السرقات للاستثمارات والناقلات ونفطها بالمليارات لتستخدم اليوم، وحين رجع الموضوع عايدي عليهم يعرضون انفسهم للايجار وصبيان الدولة العميقة في وضع كارثي وعاجزين عن الانفاق على خطاب موحد.

وقال: يكفي وزير الداخلية لتجديد الثقة فيه تكالب صبيان الدولة العميقة عليه، ويقابل الدولة العميقة دولة المؤسسات الواجب علينا حمايتها واهم اركانها دستورها وسمو الامير وسمو وليد العهد والحكومة ومجلس الامة والسلطة القضائية، وحفظ هذه المؤسسات هو ما يواجه العميقة.

حقوق الإنسان

ولفت حقوق الانسان عند هؤلاء تتجزأ، يقبلون التعسف ضد اناس ولا يقبلون عن اخرين، ومنذ سنوات ندعو لشعبية وزارة الداخلية، واليوم حين وجدوه يحيل الجميع الى النيابة فقرروا الاطاحة بالوزير، وهذا الوزير اختبرناه في محاربة الفساد وغسل الاموال ومحاربة تجارة الاقامات والصندوق الماليزي وضرب اركان الدولة العميقة فلذلك هم يحاربونه، وقبل قليل قيل كلام كيف تحيلون ابن فلان الى النيابة وكيف تحيلون اين فلانة الى النيابة، ولا يعلمون ان حصانة الشيوخ يجب ان تنتهي، من يحب ان يبقى صبي الشيوخ هذا عهد انتهى، نحن نحب الشيوخ ونقدرهم لكن في اطار القانون، وانتم تحاسبون وزيرالداخلية لانه احال ابن شيخة وشيخ وابن عايلة الى النيابة اي مفاهيم دستورية انتم تحملون انتم ركنتم الدستور على الرف.

واوضح: المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم نهائي بات، والوزير لا محسوبية لديه بالامر ولذلك هم يحاسبونه الان، واليوم شخص منهم يستولي على 80 مليون دينار من المال العام باسهم وهو نائب طلبت لجنة حماية الاموال العامة من الحكومة ان تقوم باحالته الى النيابة، ولان وزير الداخلية لن يحابيه وسيحيله خاف وايد طرح الثقة، وطالما اعرضت عن الغثاة وتجاهلت السفهاء انما الظرف اوجب علي الحجة وايقاف المتمادين، واثرنا الدخول في صراع الاسرة، ولن نرد على الصبيان وقتما يريدون بل في الوقت المناسب.

وصوت المجلس (رافضا) طلب طرح الثقة بوزير الداخلية انس الصالح، مجددا الثقة فيه.

الحضور: 48

موافق: 16

غير موافق: 32

وزير الداخلية: شكرا للمجلس منحي الثقة للمرة الثالثة، وأؤكد استمراري بمهامي برا بالقسم، والقانون والمواطنين وامنهم وخصوصيتهم امام عيني وبإذن الله مستمر بالتعامل مع هذا الملف.

الغانم: ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل.

