صباح «مرِّيخي» في كاليفورنيا.. سماء صدئة وهواء مستعر

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لوس انجلس- الوكالات: استيقظت منطقة خليج كاليفورنيا، على مشهد من كوكب المريخ. وغطى اللونان البرتقالي والأحمر سماء سان فرانسيسكو وأوكلاند وبيركلي، وسط تساقط الرماد، فيما استعرت حرائق الغابات الكائنة على مسافة بعيدة. وقال خبير الارصاد الجوية في شبكة «CNN» جودسون جونز «عندما يصبح الدخان والرماد أكثر كثافة بالقرب من حرائق الغابات، فإنه يمكن أن يقطع ضوء الشمس تمامًا، ما يجعله يبدو وكأنه ليل مُظلم». وأشعل السكان الأنوار ونظروا إلى سماء بلون الصدأ ما جعلها تبدو مثل الليل وحملت الرياح دخان حرائق الغابات من بعيد، على بعد أكثر من 200 ميل، ومع ذلك يمكن الشعور بوجودهما في منطقة خليج كاليفورنيا وشهدت أماكن أخرى توهجا مماثلا للسماء كما لو أنها نهاية العالم.

وغطت سماء برتقالية سان فرانسيسكو، ما جعل الأميركية زنيها باتيل تشعر وكأنها على كوكب آخر.وكتبت باتيل «كان الأمر سورياليًا... شعرت وكأنني استيقظت على سماء المريخ!».

