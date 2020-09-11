مسلسل «الزومبي» يستعد لموسمه الـ 11 الأخير

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أعلنت محطة «إيه إم سي» التلفزيونية الأميركية، أمس موعد انتهاء عرض مسلسل «ذي ووكينغ ديد» الأميركي، بعد أكثر من 10 أعوام على انطلاقه.

وأعلنت الشركة أن الموسم رقم 11 الأخير، للمسلسل الشهير، سينطلق العام المقبل وينتهي في 2022، وسيشمل 24 حلقة، تختم بها قصة الأموات الأحياء أو «الزومبي» الذين انتشروا في العالم. وتعتزم المحطة تصوير مسلسل جديد «مشتقّ» من «ذي ووكينغ ديد»، في العام 2023، يتمحور على شخصيتي داريل ديكسون وكارول بيليتييه، اللذين كانا بين الناجين من الكارثة التي حلت. وتعمل المحطة أيضا على مشروع ثالث مكمّل لـ«ذي ووكينغ ديد» سيحمل عنوان «تيلز أوف ذي ووكينغ ديد»، وسيتمحور بشكل أكثر تفصيلا على بعض شخصيات المسلسل الأصلي. وتجدر الإشارة إلى أن «ذي ووكينغ ديد» مقتبس من قصة مصورة، ويتناول مجموعة أشخاص هم الناجون الوحيدون من كارثة تسبب بها فيروس يحوّل الموتى إلى أموات أحياء يتغذون من البشر، وينقلون العدوى. وحقق المسلسل نجاحا ضخما منذ إطلاقه عام 2010، بلغ ذروته في الموسم الخامس الذي بلغ عدد مشاهدي حلقته الأولى رقما قياسيا هو 17.3 مليون مشاهد.

