لاعبة كرة قدم يابانية تنضم لفريق الرجال!

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أعلنت لاعبة منتخب سيدات اليابان لكرة القدم، يوكي ناغاساتو، الانضمام لفريق هايابوسا اليفن للرجال والذي يضم شقيقها غنكي وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا. وقالت الفائزة بمونديال السيدات 2011، والبالغة من العمر 33 عاما انها ستعود لفريقها شيكاغو ريد ستارز في الدوري الاميركي مع انطلاق موسم 2021 وفور انتهاء عقد اعارتها لفريقها الشعبي، بحسب شبكة «ESPN». وقالت ناغاساتو: «لا اعرف الى اي مدى يمكنني المساهمة بين الرجال، استلهمت خطوتي من رسائل رابينو حول الفجوة بين الجنسين في كأس العالم وكنت أتساءل عما اذا كان بامكاني ايضا ارسال رسالة الى المجتمع. وتعد رابينو، الفائزة بالكرة الذهبية في نسختها الاخيرة بعد تألقها في كأس العالم وقيادتها بلادها للفوز باللقب، ناشطة قوية من اجل العدالة الاجتماعية، اذ قادت المحاولات للحصول على المساواة في الاجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات. واعلنت ناغاساتو انها لا تطمح للعب مع منتخب بلادها في اولمبياد طوكيو المؤجلة العام المقبل.