علماء يكتشفون 45 كوكباً شبيهاً بالأرض

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وجد علماء الفلك ما لا يقل عن 45 كوكباً تدور حول نجوم بعيدة تمتلك صفات شبيهة بالأرض بما في ذلك الغلاف الجوي المماثل وظروف الحياة التي تحافظ على الماء السائل، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وقد ابتكر خبراء من جامعة لوليا للتكنولوجيا بالسويد طريقة جديدة لتحديد قابلية السكن في هذه الكواكب البعيدة من خلال دراسة غلافها الجوي. ووجد الفريق طريقة لاستخدام المعلومات حول «الأنواع الموجودة في الغلاف الجوي»، أي المواد الكيميائية الموجودة في الغلاف الجوي، ومدى سرعة هروبها إلى الفضاء لتحديد مدى قرب كوكب خارج المجموعة الشمسية من حيث درجة الحرارة والتكوين من الأرض. «الجوع» يكافح السرطان وأمراض القلب توصل مجموعة من العلماء من معهد سكريبس للأبحاث في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الذين أثبتوا الفوائد الصحية للجوع المعتدل، إلى استنتاج بأن تقليل الحصة اليومية من الطعام يساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع. وبحسب العلماء، يساعد نقص السعرات الحرارية في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والخرف. وشاركت فئران المختبر في التجربة التي استندت إليها فرضية العلماء، وأعطيت الفئران كميات مختلفة من الطعام. خلص الباحثون إلى أن درجة حرارة جسم الحيوانات الجائعة انخفضت، بعد دراسة عملية التمثيل الغذائي ، ما كان له تأثير مفيد على الجسم ككل. ويعتقد العلماء أنه من خلال تطوير عقاقير تحاكي انخفاض درجة حرارة الجسم، يمكن إطالة حياة الشخص.