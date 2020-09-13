هيكلة إدارية واسعة تشهدها الحكومة بداية العام المقبل

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار»، عن أن الحكومة بصدد إجراء عمليات هيكلة إدارية واسعة النطاق مع بداية العام المقبل، في إطار جهودها الرامية لمكافحة الفساد وتنفيذ رؤية «كويت جديدة 2035».

ولفتت الى أن تلك الهيكلة ستشهد ظهور مناصب جديدة، واختفاء أخرى بناء على الاحتياجات التي تتطلبها تلك المرحلة، من حيث حسم القضايا المنظورة وسرعة البت بها دون إبطاء، تحقيقاً لمبدأ العدالة وحماية للمال العام.

وبينت المصادر أن إعادة النظر في استثمارات الحكومة محلياً في العديد من الشركات، ستشهد هي الأخرى تحولاً نحو الأنشطة الأكثر جدوى والأعلى ربحية، بعيداً عن الشركات الخاسرة التي كبدت الحكومة خسائر جمة وأدت إلى استنزاف المال العام.

واستدركت بالقول، من بين الأنشطة الاقتصادية التي من المتوقع أن تتجه الحكومة نحوها في المرحلة المقبلة: العمل على تأسيس مستشفيات طبية ذات امكانيات عالية قادرة على احتواء أية مخاطر طبية مستقبلية، بالإضافة إلى أن التوسع في الاستثمارات الطبية بات له مردود إيجابي واسع المدى منذ تداعيات أزمة «كورونا» وجعل الاستثمار في هذا المجال مربحاً للغاية.

ونوهت المصادر الى أن التوسع في الوزارات المسؤولة عن الملف الاقتصادي من بين الأمور التي تتجه الحكومة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ الأجندة الاصلاحية الرامية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز السيولة الحكومية في مواجهة العجز والاحتياجات الطارئة التي تواجهها الحكومة.

واستدركت بالقول إن النهج الحكومي بعد أزمة «كورونا»، سيختلف تماماً عما كان مطبقاً قبلها، حيث سيتم تغيير ثقافة وبيئة العمل بشكل جذري وسيصبح التوسع في تطبيقات «الأونلاين» وانجاز المعاملات عن بعد من بين الأولويات التي ستطبقها الكثير من الجهات لانجاز الأعمال بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

ومن بين التوجهات التي تسعى الحكومة لتطبيقها في الفترة المقبلة، ما يتعلق بإحداث نفضة في الجهات الرقابية عبر إعادة هيكلتها إدارياً، وتوسيع عمليات التدوير بين القيادات، وتفعيل التشريعات والقوانين الحاكمة لتلك الجهات، بغرض رفع كفاءتها وقدرتها في احتواء قضايا الفساد ووقف الهدر في المال العام، وانجاز القضايا المتعلقة بالتجاوز على المال العام بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

