«الاستثمار المباشر» تمدد تراخيص الشركات

مال وأعمال

قررت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تمديد صلاحية العمل بالتراخيص الاستثمارية للشركات والافرع المرخصة بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 الخاصة بتشجيع الاستثمار المباشر والمنتهية مدة سريانها من بعد تاريخ 11 ابريل الماضي وحتى 23 ديسمبر 2020. ودعا مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل جابر الاحمد الصباح جميع المسؤولين إلى تنفيذ القرار كل فيما يخصه. وقد صدر القرار بناء على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 502 لسنة 2014 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت.