البزيع: 400 % زيادة في استخدامات «بوكي» خلال جائحة «كورونا»

مال وأعمال

كشف الشريك الاستراتيجي في تطبيق محفظة «بوكي» لخدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الشامل عامر البزيع عن الخطط التوسعية الاقليمية والعالمية،مؤكداً أن الخطة تستهدف زيادة انتشار التطبيق في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط ودول العالم خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف البزيع في بيان صحافي أن عدد الشركات المتعاملة مع «بوكي «ارتفعت بنسبة تزيد عن 150 % خلال 6 الأشهر الماضية، موضحاً أن عدد مواقع البيع الالكترونية «أون لاين» تعدت نسبة الزيادة فيها أكثر من 200 % موقعاً ومنصة الكترونيه.

وأوضح أن التطبيق يوفر بوابة دفع الكترونية للشركات والمؤسسات والمشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث شهد انتشارا واسع النطاق في السوق المحلي،مضيفا ان عدد نقاط البيع تجاوز نحو أكثر من 3 آلاف نقطة في مختلف الأنشطة والمشاريع التجارية،مبيناً أن عدد عمليات استخدامه من قبل الشركات والافراد ارتفعت بواقع 400 % منذ بداية 2020 وحتي الآن.

وبين البزيع أن تلك الإنجازات عكست، ولا تزال تعكس، الأداء القوي للتطبيق في عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الشامل وتقديم الخدمات لكل المشاريع والانشطة الاقتصادية للشركات والمؤسسات بمختلف انشطتها، مؤكداً ان التطبيق يعزز من دخول المشاريع في المجال الرقمي مع فتح افاق جديدة لزيادة الايرادات بأسعار تنافسية.

وأكد البزيع أن «بوكي» ملتزم بتنفيذ وتطبيق كل الضوابط والاشتراطات الصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي يتمثل اهمها في نظام معرفة العميل (KYC) وذلك بالحصول على جميع بيانات العميل للشركات أو الأفراد بشكل كامل ودقيق قبل تقديم الخدمة لهم.

وقال انه على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا، تمكن تطبيق «بوكي» من تحقيق الصدارة بين التطبيقات الالكترونية على المستوى المحلي، كونه الأكثر أماناً ودقة وقدرة على تلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات التجارية مهما كان حجمها وفق أسلوب متطور يراعي في ذلك تطورات السوق العالمي في هذا المجال.

وألمح البزيع إلى أن «بوكي» يستهدف تقديم خدمات تشمل : دفع المشتريات في نقاط البيع عبر رمز الاستجابة السريع ( QR code) وتحويل وإرسال المبالغ المحولة من محفظة «بوكي» الى محفظة بوكي اخرى مماثلة.

واشار إلى أن «بوكي» يقدم خدمات تتمثل في شراء ابرز بطاقات الدفع المسبق ودفع فواتير شركات الاتصالات بمختلف أنواعها، بالإضافة الى شحن خطوط الهواتف الدولية، مضيفاً أنه يمكنه إرسال روابط الدفع الخاصة بالشركات لعملائها لتحصيل الاموال وامكانية وضع عروض وخصومات متنوعة لمستخدمي الخدمة حصرياً كما يمكنه أيضا عمل تقارير محاسبية كاملة عن عمليات البيع والتحصيل وغيرها.

ولفت البزيع إلى أن عمليات «بوكي» عبر منصاته الإلكترونية أتاح لجمهوره ومستخدميه إجراء العديد من معاملات الدفع المالي الشامل بصورة سهلة وسريعة و آمنة.

