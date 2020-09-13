«دار القرار»: الجائحة تحفز المستثمرين على إدراج شرط التحكيم التجاري بعقودهم

مال وأعمال

كشف الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس لدول الخليج العربية ناصر المقهوي بأن الفترة الأخيرة شهدت وبسبب «جائحة كورونا» توجهاً لدى المستثمرين على إدراج شرط التحكيم في عقودهم وذلك للمميزات الكثيرة التي يتميز بها والتي منها السرعة والسرية واختيار المحكمين والقانون الموضوعي والإجرائي المطبق في النزاع.

وتابع «ويترافق ذلك مع اهتمام متزايد من قبل المحامين والمهندسين والمحامين والمهتمين في التعرف على العملية التحكيمة بجميع جوانبها من الطريقة المثلى لصياغة اتفاق التحكيم إلى الآلية الناجعة لتنفيذ الحكم وعدم إبطاله أمام الجهات العدلية والقضائية».

وأشار المقهوي بأنه تنفيذاً للرغبة المتزايدة من قبل المتعاملين والإلحاح لعقد المزيد من الدورات في المجال فقد اتخذ المركز توجهاً باستمرار عقد الدورات التدريبية في مجال تأهيل وإعداد المحكمين.

