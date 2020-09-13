نشاطا الاندماج والاستحواذ يرفعان أسهم أوروبا

مال وأعمال

«رويترز»: أنهت الأسهم الأوروبية جلسة تداول متقلبة على ارتفاع ، إذ كان المستثمرون يوازنون بين مؤشرات على زيادة في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ وتهديد اقتصادي ناجم عن تنامي احتمالات خروج دون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة وأنهى الأسبوع على زيادة 1.8 في المئة تقريبا. والمؤشر محصور داخل نطاق محدود منذ يونيو ، إذ فقد النمو الاقتصادي الزخم بسبب ارتفاع اليورو وزيادة تكلفة الصادرات الأوروبية.

وتصدر نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المشهد، إذ قفز سهم ألتيس يوروب 24.2 في المئة إلى قمة ثلاثة أشهر واحتل صدارة ستوكس 600 بعد أن وافقت على شرائها من قبل مؤسسها باتريك دراهي.

