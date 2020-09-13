15.5 مليار دينار العجز المحتمل للموازنة الحالية

مال وأعمال

اشار تقرير الشال الاسبوعي الى انه بانتهاء شهر أغسطس 2020 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2020/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 45.2 دولاراً، وهو أدنى بنحو 9.8 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 17.9% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولاراً للبرميل.

واوضح التقرير ان السنة المالية الفائتة 2019/2020 كانت انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولاراً، وكان معدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2020 أدنى بنحو 26.7% أو نحو 16.5 دولاراً للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 47.5% أو نحو 40.8 دولاراً للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 669.9 مليون دينار، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الايرادات النفطية بعد خصم تكاليف الانتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 5.1 مليار دينار وهي قيمة أدنى بنحو 7.8 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليـار دينـار. ومـع اضافـة نحو 1.9 مليار دينار ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 7 مليارات دينار

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً قيمته 15.5 مليار دينار، ولكن بيانات خمس شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وانتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، واننا لا ننصح اطلاقاً باعتماد رقم العجز المذكور.

