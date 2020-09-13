«الأهلي» أطلق «Samsung Pay»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي تعاونه مع شركة «سامسونغ» لتوفير خدمة «Samsung Pay»، وهو حل مميز للدفع الرقمي والمحفظة الرقمية، من أجل تعزيز وتبسيط التجربة المصرفية لعملائه. توفر هذه الخدمة طريقة دفع أكثر يسرا وأمانا وسرعة لعملاء البنك حيث انها تعتمد على حلول دفع عبر الهاتف النقال دون الحاجة الى استخدام النقود الورقية.

يمكن للعملاء الوصول بسهولة الى هذه الخدمة عبر تسجيل بطاقات الخصم أو الائتمان أو مسبقة الدفع الخاصة بهم من خلال المسح الضوئي أو ادخال تفاصيل البطاقة يدويا في تطبيق «Samsung Pay». وبمجرد الاضافة، يمكن للمستخدمين التمرير لبدء تشغيل تطبيق «Samsung Pay»، وتأكيد بياناتهم عبر ميزة التعرف على بصمة الاصبع أو رقم التعريف الشخصي «PIN»، والنقر على الهاتف للدفع دون تلامس والاستمتاع بالمعاملات السريعة والآمنة . سيتمكن عملاء البنك من ربط بطاقات الأهلي للخصم والائتمان الخاصة بهم بتطبيق «Samsung Pay» من أجل الاستخدام الفعال للخدمة في المتاجر وعبر الانترنت وعبر التطبيقات. تتوفر هذه الخدمة في جميع المتاجر تقريبا في دولة الكويت وخارجها، مما يجعل تجربة الدفع والشراء أكثر سلاسة وسرعة وأمانا.

تشير هذه الشراكة بوضوح الى الجهد الحثيث الذي يبذله البنك الأهلي الكويتي في توفير حلول مالية رقمية متطورة تلبي طلبات عملائه المتزايدة على الخدمات المصرفية الرقمية السلسة، وتأكيد أهمية التباعد الاجتماعي. ومما لا يدع مجالا للشك أن عملية التحول الرقمي على مستوى محفظته المصرفية المتنوعة، وتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تعد من أهم الدوافع المحركة لأنشطة البنك.

