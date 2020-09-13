«الوطني» حصد جائزة أفضل بنك رقمي لخدمات الأفراد لعام 2020

مال وأعمال

حصد بنك الكويت الوطني جائزة «أفضل بنك رقمي لخدمات الأفراد في الكويت للعام 2020 من مجلة «جلوبل فاينانس» العالمية، وذلك خلال الاستبيان السنوي لأفضل البنوك الرقمية في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء فوز بنك الكويت الوطني بهذه الجائزة استناداً الى معايير شملت: قوة الاستراتيجية لجذب العملاء الرقميين وخدمتهم، والنجاح في جعل العملاء يستخدمون العروض والمنتجات الرقمية، ونمو أعداد العملاء الرقميين، واتساع نطاق المنتجات، ووجود دليل على الفوائد الملموسة المكتسبة من المبادرات الرقمية التي يطلقها البنك، بالاضافة الى تصميم الموقع أو التطبيق وطريقة استخدامه.

وتقوم المجلة العالمية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، باختيار الفائزين بناءً على تقييم لجنة تحكيم رفيعة المستوى في شركة «انفوسيز»، العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والتكنولوجيا، فيما يقع اختيار أسماء البنوك الفائزة على محرري مجلة «جلوبل فاينانس». وتعقيباً على الفوز بهذه الجائزة قال مدير عام مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني، محمد الخرافي: «تشكل هذه الجائزة اضافة جديدة الى سجل البنك الحافل بالجوائز المرموقة والتي تؤكد على المكانة الفريدة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت والمنطقة، كما تعد تأكيداً على تفوق البنك في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة».

وأكد الخرافي على أن الوطني قام خلال السنوات الماضية بتسريع وتيرة برنامج التحول الرقمي واتخذ خطوات هامة نحو تحقيق الأهداف طويلة الأجل والتي تتمثل في الاستعداد الى الجيل القادم من الخدمات الرقمية الأكثر تطوراً وذلك لضمان الحفاظ على مكانة ريادية على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح الخرافي قائلاً: «ساهمت استثماراتنا في التكنولوجيا والخدمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة في توسيع نطاق الحلول السريعة والفعَالة التي قدمناها للعملاء خلال جائحة كورونا، حيث لعبت قنوات البنك الالكترونية دوراً هاماً في تلبية كل احتياجات عملائنا، كما برهنت على أفضليتنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات محلياً واقليمياً».

هذا ويواصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك منطقة الشرق الأوسط، وذلك باجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، فيتش وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الاقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لادارة الأصول، الى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الاداري. بالاضافة الى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الرابعة عشرة على التوالي، كما أنه حاز على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من مؤسسة «ذا بانكر» و«جلوبل فينانس» في العام 2019.

