«التجاري» أعلن عن حملة «ضاعف أجرك»

مال وأعمال

أعلن البنك التجاري عن اطلاق حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» والموجهة لعملائه بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتهدف الحملة الى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري، وذلك عند قيام المتبرع باتمام تبرعه عن طريق موقع البنك التجاري الكويتي على شبكة الانترنت وتطبيق التجاري موبايل. و قالت نائب المدير العام، قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري، أماني الورع « لقد دأب البنك على اطلاق الحملات والبرامج الانسانية والخيرية الموجهة لخدمة شرائح المجتمع ومد يد العون والمساعدة للمتضررين والمحتاجين وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم كأزمة وباء كورونا (Covid -19) والأوضاع المأساوية التي تتطلب مزيدا من التكاتف والتلاحم، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذه «الحملة» التي ينظمها البنك بالتعاون مع عدد من الجمعيات والجهات الخيرية التي تمت الموافقة عليهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وعن آلية التبرع، أوضحت الورع أنه يمكن لعملاء التجاري الدخول الى حسابهم من خلال تطبيق التجاري و خدمة الأون لاين والتبرع بحد أدنى -5 دنانير، حيث سيقوم البنك بايداع مبلغ مماثل للمبلغ الذي قام المتبرع بايداعه في حساب الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تحتفظ بحسابات لدى البنك التجاري من خلال صفحة التبرعات.

