«الخليج الدولي» حصد 6 جوائز

مال وأعمال

أعلن بنك الخليج الدولي عن فوزه بست جوائز من فئات مختلفة في حفل جوائز «أفضل البنوك الرقمية في الشرق الأوسط للمؤسسات والشركات لعام 2020»، الذي نظمته مجلة «غلوبال فاينانس» ومقرها نيويورك. وحاز بنك الخليج الدولي على أربع من أصل سبع جوائز للسعودية، أكبر سوق في الشرق الأوسط، وعلى جائزتين في البحرين. والجوائز الست التي حصل عليها البنك هي:

أفضل بنك رقمي للمؤسسات والشركات، السعودية.

أفضل ادارة نقدية عبر الانترنت، السعودية.

أفضل خدمات التمويل التجاري، السعودية.

أفضل واجهة افتتاحية لبرمجة التطبيقات، السعودية.

أفضل خدمات التمويل التجاري، البحرين.

أفضل واجهة افتتاحية لبرمجة التطبيقات، البحرين.

وقال عبد العزيز بن عبدالرحمن الحليسي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي: «نحن سعداء جدا بالتكريم المستمر الذي يناله بنك الخليج الدولي في مجال التحول الرقمي والمعاملات المصرفية»، مضيفا ان هذه الجوائز «تؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه البنك في قيادة عملية تطوير وتبني المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية في مجال مصرفية الشركات والأفراد على حد سواء».

