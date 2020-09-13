تطبيق «بيتك» على الموبايل يوفر خدمات مصرفية متميزة

مال وأعمال

أشار رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»- وليد مندني، ان «بيتك» انفرد بطرح حلول مالية مبتكرة متاحة على تطبيق «بيتك» على الموبايل KFHonline، المصمم لتلبية متطلبات العملاء في اتمام المعاملات المالية والمصرفية مجانا في أي زمان ومكان بطريقة مرنة وسهلة وآمنة.

وأضاف مندني في تصريح صحافي، أن التطبيق يتوفر باللغتين العربية والانكليزية لأجهزة الآيفون عبر App Store ولأجهزة الأندرويد عبر Google Play Store. ويمكن الدخول على التطبيق وانجاز المعاملات المصرفية بكل سهولة عبر «التعرف على الوجه» Face ID، أو لمسة واحدة عبر تقنية البصمة.

وأستعرض مندني الحلول المالية المبتكرة التي يتيحها تطبيق KFHonline على الموبايل وأهمها:

خدمة متابعة التحويلات المصرفية الكترونيا «SWIFT GPI» للعملاء الافراد والشركات بشكل مجاني بدون أية رسوم، وخدمة ربط الحساب برقم التداول مع شركة المقاصة الكويتية، وخدمة التحويل الى حساب بيتك للتداول، وخدمة انشاء وديعة، وفتح حساب مصرفي، وعرض الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي، والتحويل الى البطاقة الائتمانية، وطلب دفتر شيكات، وايداع الشيكات عبر الموبايل، والسحب النقدي دون بطاقة من خلال «QR Code» عبر البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وتحديث كامل لطلب KYC «اعرف عميلك».

وقال إن التطبيق يتيح خدمة الاطلاع على الالتزامات التمويلية والخطط الاستثمارية، وخدمة الحصول على ملخص أرصدة الحسابات والودائع، وخدمة اجراء عمليات التحويل النقدي بين عملاء «بيتك»، ولحسابات في بنوك محلية، وكذلك التحويل لبنوك خارجية وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية ذات الكفاءة العالية.

ولفت الى امكانية فتح حساب الذهب واجراء عمليات بيع وشراء وتداول الذهب عبر تطبيق الموبايل، مبينا ان التطبيق يوفر أيضا خدمة طلب التمويل اونلاين، وخدمة الاشعارات Push Notification المهمة أثناء السفر في حال عدم توفر خدمة الرسائل النصية، وتفعيل البطاقات المصرفية الجديدة، والتبليغ عن بطاقة مفقودة سواء كانت ائتمانية او سحب الي، وخدمة ربط الحسابات المصرفية، وخدمة ادارة الأوامر الدائمة (اضافة، تعديل، الغاء).

