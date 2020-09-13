قيادة التطوير الرقمي

مال وأعمال

أكد مندني أن «بيتك» يواصل تطوير بنيته التكنولوجية والتطبيقات الرقمية المستخدمة، مع تعزيز التعاون مع أعرق شركات الـFinTech في العالم لتوظيف قدراتها العالية واستراتيجياتها المبتكرة بهدف تقديم أفضل الحلول المالية الرقمية بما يخدم متطلبات عملاء جيل الألفية، الى جانب متطلبات مختلف شرائح العملاء العصرية المتسارعة ضمن مهنية عالية ومعايير عالمية وعلى مستوى المجموعة.

وأضاف أن عقلية الابتكار باتت جزءا أصيلا من استراتيجية ونهج «بيتك» الذي لا يقف عند حد في تعزيز تجربة العميل المصرفية ليمنحها بعدا استثنائيا ومستداما، بما يتوافق مع استراتيجية البنك في التحول الرقمي، ويجسّد رؤيته في قيادة التطور العالمي للصناعة المصرفية.

