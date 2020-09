«أسواق المال»: 89 % امتثال الهيئة بمبادئ «الأيسكو»

مال وأعمال

اشارت هيئة اسواق المال الي انه بناء على نتائج التقييم الذاتي، فقد تم حصر الأسئلة غير المستوفية من مبادئ منظمة الأيسكو التي يجب على هيئة أسواق المال معالجتها للوصول إلى مستوى امتثال أعلى لكل المبادئ، وفي آخر تقييم اجرى للهيئة فإن مستوى امتثال الهيئة مع مبادئ منظمة الأيسكو هو 33 من أصل 37 مبدأ لتكون نسبة المطابقة والامتثال 89% مع مبادئ منظمة الأيسكو, وتأتي هذه النتيجة بجهود الهيئة الحثيثة لتحقيق أهدافها المذكورة في المادة (3) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الآتي نصه: وتهدف الهيئة إلى ما يلي: تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية».

وتجدر الإشارة إلى أن التقييم الذاتي يعد في المقام الأول كأداة لتحديد الثغرات ومن ثم أولويات هيئة أسواق المال من أجل تعزيز وتطوير القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في الكويت بما يحقق معه أفضل الممارسات العالمية، فالهدف تحقيق نسبة مطابقة كاملة بنسبة 100% لمبادئ منظمة الأيسكو وتؤكد الهيئة في هذا الصدد على اهتمامها للوصول إلى أعلى درجة من الامتثال. وأن باقي المبادئ وقدرها (4) أدرجت ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية لاستيفائها بأقرب فرصة ممكنه.

وبعد مضى ثمانية أشهر، انتهت هيئة أسواق المال من إعداد التقرير بنتيجة عملية التقييم الذاتي لمبادئ منظمة الأيسكو متضمناً رد لكل من الأسئلة الواردة في منهجية التقييم ليصل إلى 266 صفحة، إذ تبين أن القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات تستوفي 31 من أصل 37 مبدأ لمبادئ المنظمة مما يعادل نسبة المطبقة 83% مع مبادئ منظمة الأيسكو كما في 30 سبتمبر 2018.

فإن من أهمية قيام عملية التقييم الذاتي تحسين البيئة الرقابية لسوق رأس المال وأنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت، لكي يجعل دولة الكويت أكثر جاذبية للمستثمرين مما يصب في تحقيق الهيئة لأهدافها بشكل خاص والرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية بشكل عام.

صدر قرار مجلس إدارة منظمة الأيسكو بقبول انضمام الكويت ممثلة بهيئة أسواق المال بصفة رسمية لعضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو بعد استيفاء الهيئة لمتطلبات عضوية المنظمة – منها التعديلات على قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته في مايو 2015 وألحقت بصدور اللائحة التنفيذية للهيئة في نوفمبر من العام ذاته، وهي إضافات إيجابية على أصعدة عدة في اثراء ملف العضوية، الذي تم تحديثه ليعكس تلك التطورات في العام 2016. وأدى ذلك إلى التوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بتاريخ 16 مايو 2017، حيث انضمت هيئة أسواق المال بعدها مباشرة إلى عضوية اللجنة الإقليمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ولجنة النمو والأسواق الناشئة.

ويعكس انضمام الهيئة الى أرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال تتويجاً لسعي حثيث وخطوات جادة قامت بها هيئة أسواق المال مترجمة حرص الهيئة على الالتزام بأهدافها في التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، والارتقاء بمستوى الأداء فيها على الصعيد الدولي، وضماناً للتقيد بالمعايير الدولية، كما أنها سوف تساهم في تحسين تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية واتاحت الفرصة لبورصة الكويت للانضمام الى الاتحاد الدولي للبورصات، وهو منظمة عالمية للسندات والأسواق المشتقة منها، وتعد العضوية فيه مؤشراً هاماً للعديد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية عن المناخ الاستثماري لأسواق الدول الأعضاء، لما تعكسه من التزام بالمعايير العالمية المتعارف عليها بين المؤسسات المالية والمتعاملين والجهات التنظيمية في الأسواق المختلفة.

إن هيئة أسواق المال تتطلع عبر انضمامها الى منظمة الأيسكو لتكون عضواً فاعلاً في المنظمة سواء على مستوى مجلس إدارة المنظمة أو من خلال العضوية في لجانها العاملة لتعزيز حضور الكويت في المنظمات الدولية بما يحقق أفضل الممارسات العالمية، وعليه قامت هيئة أسواق المال بالالتحاق في عضوية اللجان المنبثقة لمجلس إدارة منظمة الأيسكو وهي:

اللجنة رقم 2 (Regulation of Secondary Markets)

اللجنة رقم 3 (Regulation of Market Intermediaries)

اللجنة رقم 7 (Committee on Derivatives)

وفي يناير 2018, وبهدف تعزيز دور هيئة أسواق المال كعضو فعال في منظمة الأيسكو ولارتقاء المستويات التنظيمية في الكويت لتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص التنظيم والراقبة على سوق رأس المال وأنشطة الأوراق المالية، قامت الهيئة بتلبية دعوة من اللجنة المعنية في منظمة الأيسكو للمشاركة في أول ورشة عمل تطرح لعملية التقييم الذاتي

وعلى ضوء مشاركة الهيئة لعملية التقييم الذاتي عن مدى مطابقة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في الكويت مع مبادئ منظمة الأيسكو بعدد (37) مبدأ، لتحقيق الأهداف الثلاث الرئيسية للمنظمة وهي:

1- توفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

2- ضمان تحقق العدالة والشفافية للمعاملات بالأسواق الأوراق المالية.

3- التقليل من المخاطر النمطية في الأسواق الأوراق المالية.