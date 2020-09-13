بريطانيا أبرمت أول اتفاق تجاري بعد الانفصال مع اليابان

مال وأعمال

لندن/ طوكيو - «رويترز»: أبرمت بريطانيا أول اتفاق تجاري بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي مع اليابان ، وأشادت بالاتفاق الذي وصفته «باللحظة التاريخية»، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات للتوصل إلى اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد الأوروبي. وقالت بريطانيا إن الاتفاق، الذي جرت الموافقة عليه من حيث المبدأ، يعني أن 99 في المئة من صادراتها إلى اليابان ستكون معفاة من الرسوم. وقالت إن البنود الخاصة بالمسائل الرقمية والبيانات في الاتفاق تجاوزت بكثير تلك الواردة في الاتفاق التجاري للاتحاد الأوروبي مع اليابان، ما سيساعد شركات التكنولوجيا المالية البريطانية العاملة في البلد الآسيوي. وقال بيان صادر عن إدارة التجارة البريطانية إن مستثمرين يابانيين كبارا في المملكة المتحدة مثل نيسان وهيتاشي سيستفيدون من الرسوم المخفضة على المكونات القادمة من اليابان وتبسيط الإجراءات التنظيمية.