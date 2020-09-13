وزراء «اليورو» يتعهدون باستمرار الدعم المالي للاقتصاد

مال وأعمال

برلين - «رويترز»: قال باشال دونوهو رئيس مجموعة اليورو عقب اجتماع للمجموعة في برلين إن وزراء مالية منطقة اليورو تعهدوا باستمرار الدعم المالي بهدف إعادة تنشيط اقتصاداتهم بعد أزمة «كوفيد-19». وفي أول اجتماع شخصي لهم منذ فبراير، أجرى وزراء المالية من 19 دولة تستخدم اليورو محادثات غير رسمية بشأن الاستجابة المالية للجائحة التي تعصف بالاقتصاد الأوروبي منذ مارس. وأعلنت حكومات الاتحاد الأوروبي بالفعل عن تدابير دعم متنوعة بقيمة تربو على 3.7 تريليونات يورو لاقتصاداتها منذ بدأت الجائحة وأضاف التكتل 1.3 تريليون يورو إضافية يمكن استخدامها بمرور الوقت.