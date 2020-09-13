لاغارد: حكومات أوروبا عليها تقديم المزيد من المحفزات

مال وأعمال

فرانكفورت - «رويترز»: قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن تعافي أوروبا من ركود عميق غير مكتمل ومتفاوت لذا فإنه ما من مجال للتهاون من جانب الحكومات أو البنك. وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع مسؤولي المالية في الاتحاد الأوروبي «اللحظة الراهنة يصوغها هذا التعافي غير المتساوي وغير المكتمل وغير المتكافئ الذي نلاحظه في الربع الثالث بعد ربع ثان كارثي للغاية». وأضافت انه لا تهاون! سياستنا النقدية التيسيرية بحاجة إلى دعم السياسة المالية، ولا أحد منا بمقدوره تحمل كلفة التهاون في الوقت الحاضر.