«نفط الكويت»: توزيع المقبولين لعقود المقاولين.. اليوم

النفط و الغاز

قالت شركة نفط الكويت ان القطاع النفطي سيقوم اليوم الأحد باجراء القرعة الخاصة بتوزيع المتقدمين المقبولين للالتحاق بعقود المقاولين لدى المؤسسة وشركاتها التابعة، وذلك من خلال اعلان التوظيف لمؤسسة البترول الكويتية لحديثي التخرج للكويتيين للعمل في عقود المقاولين التابعة للقطاع النفطي الأخير الذي تم نشره في 28 يوليو 2019. اضافت الشركة في بيان صحافي أنه تزامناً مع مبدأ المصداقية والشفافية التي انتهجتها مؤسسة البترول الكويتية ما يدل على وعي ومنهجية وفكر القيادة التي يصب جل اهتمامها بالكوادر الوطنية من خلال خلق فرص وظيفية، لا سيما في القطاع النفطي الخاص حيث قامت من خلال الاعلان آنف الذكر بعرض نتائج جميع المقبولين ممن أتموا المقابلة الشخصية لمعرفة موقعهم.

وترتيبهم من مجموع المتقدمين وهنا مؤشر واضح على حرص المؤسسة وشركاتها التابعة على الوضوح في اصدار النتائج.

وقالت شركة نفط الكويت في بيان ان هذه القرعة ستكون الأولى منذ انتشار جائحة «كورونا المستجد – كوفيد 19» في البلاد، والتي فرضت فيها توقف جميع الأنشطة والفعاليات، واستدعت اتخاذ اجراءات احترازية استثنائية لم يكن ممكناً خلالها اجراء هذه القرعة من قبل. وتشمل القرعة الأرقام المدنية للمقبولين من حملة الشهادة الجامعية، وحملة شهادة الدبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، بالاضافة الى حاملي شهادة الثانوية العامة مع دورة تسعة شهور، ورغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، فان القطاع النفطي وبفضل التعاون الكبير وتألق قياداته، نجح باستكمال نتائج الاختبارات التي تقدموا بها، والاعلان عنها بطريقة اتخذت فيها جميع الاجراءات الصحية والاحترازية المتبعة بحسب توجيهات مجلس الوزراء متمثلة بوزارة الصحة، وكذلك الحرص على مبدأ الشفافية التامة من خلال بث النتائج كاملة وبشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أولاً بأول، فانها تعتبر اجراءات غير مسبوقة لا سيما بالقطاع النفطي ومؤسسات الدولة المختلفة. وأكدت شركة نفط الكويت أنه وفي اطار المزيد من تعزيز الشفافية التي تحرص عليها أشد الحرص، وبعد الحفاظ على خصوصية وسرية الأسماء في اعلان المقبولين، فانها ستعتمد في القرعة طريقة جديدة مبتكرة. وأفادت بأن هذه الطريقة تتمثل في أن القرعة ستتم الكترونياً من خلال البث الحي المباشر على قناة شركة نفط الكويت عبر تطبيق اليوتيوب وحسابات التواصل الاجتماعي للشركة KOC Official وذلك لضمان الالتزام الكامل بالتدابير الصحية المواكبة لفيروس «كورونا المستجد»، ومن أهمها الحفاظ على التباعد الجسدي، مع اتاحة الفرصة للجميع للمتابعة والمشاهدة بالبث المباشر من خلال الدخول على حساب التطبيق ومتابعة اجراء القرعة. وفي تفاصيل هذه القرعة التي ستجرى لتوزيع الخريجين المقبولين على العديد من الشركات المقاولة العاملة تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث سيتم فتح الأظرف وتفريغ الأوراق التي تتضمن رمزاً خاصاً لكل خريج بطريقة BarCode والرقم المدني مشتملا على اخفاء رقمين وابدالهما بحرف x x وذلك لسرية البيانات الخاصة بالمقبولين، فيما سيتم اجراء السحب على شاشة كبيرة. وأشارت شركة نفط الكويت الى أنه بامكان المتابعين الرجوع الى القرعة في أي وقت من خلال قناة اليوتيوب لمشاهدة تسجيل اجراءات القرعة بالكامل متى ما أراد ذلك، علما بأنه قبل اجراء القرعة، سيتم الافصاح عن احتياجات الشركات النفطية والمقاولين من كل تخصص، وهو ما تهدف اليه القرعة من شفافية ومصداقية.

