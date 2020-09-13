«البترول الوطنية» دشَّنت منصة رقمية جديدة ذات إمكانات متطورة

النفط و الغاز

أطلقت شركة البترول الوطنية الكويتية منصة رقمية جديدة، توفر لموظفيها امكانية عقد الاجتماعات واللقاءات والمحاضرات المختلفة، عبر الويب وخوادم شبكات الشركة، وذلك على نطاق واسع، يتيح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الأشخاص للمشاركة عن بعد في هذه الفعاليات.

ودشنت لجنة الابتكار التابعة لدائرة تقنية المعلومات هذه المنصة بتنظيم أول فعالية رقمية تجريبية «ويبنار» بمشاركة 223 موظفاً وموظفة من مختلف دوائر الشركة، وبحضور مدير الدائرة ناجي المري، ورئيس القسم الطبي د. وليد الحربي، حيث جرى خلال الفعالية مناقشة سبل تطوير المنظومتين الرقمية والصحية في الشركة.

وقال المري ان المنصة الجديدة ليست الأولى التي تطلقها الشركة، لكنها تتميز عن سابقاتها بقدرتها على ادارة الفعاليات الضخمة، حيث تستطيع استضافة نحو ألف مشارك في المناسبة الواحدة، من داخل وخارج البلاد، منوهاً الى أنها تسهم كذلك في خفض التكاليف وتوفير الوقت، وتحقق مبدأ التباعد الاجتماعي، في ظل الظروف الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. من جانبه، أكد رئيس فريق التطبيقات الشاملة، ورئيس لجنة الابتكار بسام الشمري، أن نجاح هذه المنصة يعود لرؤية الشركة الاستباقية الخاصة بالتحول الرقمي، موضحاً أن لجنة الابتكار واجهت تحديات فنية وتقنية خلال فترة الاعداد للمنصة الجديدة، لكنها تمكنت من التغلب عليها بفضل كفاءة مهندسيها وتطور البنية التحتية لشبكات وخوادم الشركة، وأضاف أن قدرات الموظفين التقنية مكنتهم من التعامل السريع مع هذا التطور، واستخدامه بالشكل الايجابي الأمثل.

