.. وفريق عمل مشترك مع «أوابك»

النفط و الغاز

ذكر الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت ان شركة البترول الوطنية، موضحاً ان صناعة تكرير النفط تحظى باهتمام خاص لدى الأمانة لمنظمة الأوابك، وتحقيقاً لهذا الغاية تقوم منظمة الأوابك باجراء العديد من الدراسات المتخصصة وكذلك عقد المؤتمرات العلمية وتنظيم الاجتماع للمتخصصين في صناعة النفط والغاز في الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الحلول العلمية في قطاع التكرير. جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 10 سبتمبر 2020، بين علي بن سبت، ووليد البدر، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية. من جانبه ذكر وليد البدر، عن ترحيبه بالتعاون مع منظمة الأوابك في مجال المكتبات والمعلومات النفطية والدراسات والأبحاث، باعتبارها إحدي المنظمات العربية المتخصصة بالطاقة ومقرها في الكويت.

وبين انه تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وتحقيقاً لهذه الغاية فقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع آلية لزيادة التعاون في المكتبات الرقمية والمعلومات النفطية والأبحاث والتطوير (Research & Development)، سعياً لتحقيق التكامل بين الجانبين في تلك المجالات. واختتم بن سبت حديثه معرباً عن شكره الجزيل لشركة البترول الوطنية على مبادرتها للتعاون البناء مع (أوابك)، مؤكداً ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع الشركات البترولية في الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك تطبيقاً لتوجيهات أعضاء مجلس وزراء منظمة الأوابك نحو تفعيل دور منظمة الأوابك على الصعيدين العربي والدولي.

