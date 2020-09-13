«الكيماويات البترولية» تنتج نوعية جديدة من البولي بروبيلين لتصنيع الكمامات الطبية

النفط و الغاز

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية المهندس مطلق العازمي عن انتاج نوعية جديدة من منتج البولي بروبيلين في مصنع الشركة الكائن في منطقة الشعيبة الصناعية، والذي انتقلت مسؤولية تشغيله من شركة ايكويت الى شركة صناعة الكيماويات البترولية منذ يناير 2020، حيث جاء هذا الانتاج لهذه النوعية في ضوء متطلبات السوق المحلي والعالمي نظرا لاستخدام هذه النوعية من منتج البولي بروبيلين في صناعة الكمامات الطبية، مشيراً الى التنسيق القائم مع الهيئة العامة للصناعة التي طلبت توفير المادة الخام لتصنيع الكمامات في الكويت لتشجيع الانتاج المحلي من شركات القطاع الخاص.

وعبر العازمي عن شكره وتقديره للعاملين في مصنع البولي بروبيلين وللسادة في شركة ايكويت وكل من ساهم في هذا الانجاز الذي يُضاف الى انجازات القطاع النفطي ويساهم في زيادة الناتج المحلي في الكويت الحبيبة.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع والتسويق في شركة صناعة الكيماويات البترولية المهندس حمد دخيل السبيعي عن قيام الشركة بسواعد وهمة كوادرها الكويتية بالتخطيط لانتاج هذا النوع من البولي بروبيلين منذ ابريل 2020 بالتنسيق مع فريق البحث والتطوير في شركة ايكويت، حيث بدأ المصنع باكورة هذا الانتاج يوم 9 سبتمير 2020، وذلك بعد ما تقدمت الهيئة العامة للصناعة ممثلة بالمدير العام عبد الكريم تقي والدكتور سند العجمي-نائب المدير العام والفريق المختص بالطلب من الشركة بتوفير المادة الخام الأساسية التي تدخل في صناعة الكمامات الطبية، حيث تم استيراد المواد الكيماوية الخاصة التي تدخل في التصنيع لهذا النوع من المنتج الذي بدوره يُمكن شركات القطاع الخاص من استخدامه لتصنيع الكمامات الطبية.

